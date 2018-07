El sector está afectado por la sequía

Día del Trigo, Productores presentan demandas al Gobierno

Bodas de plata. Ya son 25 años que se realiza esta actividad agrícola, en esta ocasión, Anapo liberó una nueva variedad de semilla denominada 'Sossego'.

Sábado, 28 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Cultivos. Pese a la sequía los productores hacen el esfuerzos en inversión para lograr cubrir parte del mercado interno.

El Día Nacional del Trigo, realizado en Okinawa uno, sirvió de escenario para que los productores agrícolas puedan hacer conocer sus demandas al Gobierno central, ya que se contó con la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien comprometió apoyo a todo el sector.

La sequía les está generando pérdidas. Richard Paz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), manifestó que el sector agrícola se encuentra en una situación complicada por la sequía prolongada que afectan a las 690 mil hectáreas sembradas en esta campaña de invierno. "Esta situación infelizmente ocasionará una disminución de 430 mil toneladas de granos y afectación económica de al menos 90 millones de dólares que los productores dejaremos de percibir", dijo Paz, a tiempo de agregar que a esto se le suma la coyuntura del mercado internacional con una caída considerable de todos los productos, generando incertidumbre para la campaña de verano. "Necesitamos de forma urgente medidas políticas que nos permitan a los productores tener condiciones más adecuadas para continuar produciendo sorgo, maíz, trigo y girasol", acotó.

Piden el uso de biotecnología. Por otro lado, indicó que con el Gobierno se han establecido acuerdos para avanzar en los principales problemas estructurales del sector productivo, como el acceso a biotecnología moderna y la liberación total de las exportaciones de soya y sus derivados. "Como Anapo ya hemos presentado una propuesta con los nuevos eventos de semillas genéticamente mejoradas que priorizamos como sector productivo, en soya un evento con tolerancia a la sequía y en maíz dos eventos, ambos con resistencia al gusano cogollero y al herbicida lifosato. Lo único que se espera es tener una decisión política", agregó.

En ese mismo contexto, Fredy Suárez, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), se dirigió hacia el ministro Cocarico diciendo: "Pedimos que los eventos de maíz y soya presentados sean aprobados y los productores puedan hacer uso de esa herramienta, necesitamos trabajar para que la verificación de la FES se realice cada 10 años, y se excluyan los temas laborales y medioambientales porque en estos últimos años hay otras instancias que nos sancionan en caso de infracción", dijo Suárez a tiempo de agregar que según estudios de la FAO, los precios del trigo tendrán una tendencia creciente, por lo que hay que depender menos de las importaciones, para ello hay que trabajar entre todos los actores.

Sugieren un plan de uso de fertilizantes. A decir, el titular de Anapo, en su discurso planteó al Gobierno la necesidad de implementar un plan nacional de uso de fertilizantes, para que los productores puedan utilizar más y mejor la urea, además que puedan acceder al fertilizante a un precio justo, mínimamente al precio de exportación al Brasil.

Se debe implementar el programa 'Mi riego' . Por su parte Luis Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, afirmó que la sequía es un tema recurrente, pero que hay formas de mitigarla y el riego es uno de los sistemas que permite disminuir los efectos, además de luchar contra las heladas y nevadas. "Apelo al ministro para que interponga sus buenos oficios en el gabinete, existen 28 proyectos a nivel de diseño final de riego para que se ejecuten en la política que el Gobierno viene haciendo en otros departamentos, me refiero al programa “Mi riego” que en Santa Cruz hasta la fecha no ha iniciado, en Cochabamba, Potosí y Chuquisaca ya van por la fase 3 y en este departamento que provee los alimentos para todos los bolivianos no arranca", dijo Alpire.

Gobierno espera informe. A su turno el ministro, César Cocarico, indicó que está a la espera de un informe sobre el grado de afectación de la sequía al este del departamento de Santa Cruz, que según una estimación inicial de los productores abarca más de 430.000 toneladas perdidas. "De manera formal, ningún municipio nos ha hecho llegar información, aunque tenemos una percepción a través de los medios de comunicación, el tema es complicado y preocupante porque si hay sequía no hay siembra de invierno", dijo la autoridad.

25 Años

hace que se realiza el Dia Nacional del Trigo, impulsando a los productores cruceños.

Liberan nueva variedad de semilla de trigo

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, presentó la variedad de trigo Sossego, en el marco de una alianza que tiene ese sector con “Bio Trigo”, de Brasil.

"Para esta versión hemos querido destacar la entrega de la nueva variedad de trigo denominada TBIO Sossego, como un resultado más de la alianza tecnológica que tenemos como Anapo con Bio Trigo Genética, de Brasil, para introducir al país genética de alto potencial productivo y con tolerancia a las principales enfermedades", informó a los periodistas, en el marco del “Día Nacional del Trigo”.