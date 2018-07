Evo dice que Ileana Ros-Lehtinen, Sánchez Berzaín y Carlos Mesa 'son de la misma familia'

El Jefe de Estado consideró que el 'miedo' de la oposición en realidad no es a Evo Morales, sino a los movimientos sociales que apoyan su gobierno

Viernes, 27 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Ros-Lehtinen, Sánchez Berzaín y Mesa.

El presidente Evo Morales aseguró este viernes que la congresista estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen, el exministro Carlos Sánchez Berzaín y el expresidente Carlos Mesa son de la misma familia y por eso coinciden en la oposición a su gobierno.



"Antes el Departamento de Estado de EEUU (me atacaba), ahora una senadora, esa senadora que coincide con Sánchez Berzaín, esa senadora que coincide con la derecha boliviana y hasta (con) Carlos Mesa, claro, son de la misma familia, de la misma política", manifestó.



La autoridad, durante el acto de clausura del XXV Congreso de la Federación del Trópico de Cochabamba, agregó que estos personajes también coinciden porque son pro capitalistas y pro imperialistas.



"¿Por qué tanto Evo, Evo, Evo? ¿Tanto miedo tienen a Evo? No, no es miedo a Evo, es miedo a las fuerzas sociales de Bolivia, a nuestros movimientos sociales (y por eso) ahora toda la derecha boliviana y la derecha internacional, a la cabeza del imperio norteamericano, están contra Evo", aseveró.



El 21 de febrero de 2016 se realizó en Bolivia un referendo y la mayoría de los votantes se opuso a una nueva postulación de Morales a la presidencia, sin embargo, el oficialismo desconoció ese resultado y mediante un recurso judicial logró que el Jefe de Estado sea habilitado para las elecciones generales de 2019.



Ese hecho generó que se agrupen varias plataformas ciudadanas, que hasta la fecha exigen, mediante diversas manifestaciones, el respeto al voto popular.



Asimismo, varios personajes, como el expresidente Mesa, se sumaron a este pedido. Mesa, de manera pública y en reiteradas oportunidades, aseguró que el voto del soberano está por encima de cualquier tribunal y Morales no puede ser candidato el 2019.



Mientras, Ros-Lehtinen aprovechó su intervención en el Congreso de Estados Unidos para denunciar que Morales "ha tomado medidas sistemáticas, para restringir los derechos básicos del pueblo boliviano y consolidar su legado para mantener su control del poder".



"El pueblo boliviano necesita nuestra ayuda y debemos comenzar a prestar atención a lo que está sucediendo aquí en nuestro hemisferio", manifestó la congresista estadounidense.



Esta postura fue compartida por Sánchez Berzaín, quien huyó a Estados Unidos tras la masacre de octubre de 2003.



El prófugo de la justicia boliviana incluso difundió un video en YouTube para afirmar que en Bolivia se vive una "dictadura" y que no hay posibilidad de elecciones libres y limpias.



Remarcó que tras el desconocimiento del resultado del referendo del 21F por parte del gobierno de Morales, "Bolivia ahora solo tiene un objetivo, que es recuperar la patria, la democracia y la república".



Sánchez Berzaín propuso llevar adelante un "proyecto de unidad nacional, que no tiene que ver con ideología, con partidos políticos, ambiciones personales, regionales o sectoriales".