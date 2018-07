Federación del Trópico proclama a Evo y Alvaro como candidatos para elecciones de 2019

Asimismo, se ratificó a Morales como secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba para la gestión 2018-2020

Viernes, 27 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Clausura del XXV Congreso Ordinario de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba. Foto: ABI

El XXV Congreso de la Federación del Trópico de Cochabamba proclamó este viernes al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera como candidatos del oficialismo para las elecciones de 2019.

"La comisión política resolvió, por unanimidad y consenso, proclamar al binomio Evo y Álvaro como candidatos para las elecciones generales de 2019, para defender el proceso de cambio y la unidad de la democracia de Bolivia", dijo el dirigente Feliciano Mamani, al dar lectura a un resumen de las conclusiones del encuentro.

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, agregó que el Congreso debatió durante tres días y no se equivocó en sus conclusiones porque se debe mantener al binomio oficialista en el poder.

"Ustedes no se equivocaron y no se están equivocando ahora al tomar la decisión de respaldar al binomio Evo-Álvaro (...) con la lucha vamos a conseguir que nuestro líder indiscutible sea presidente (en el periodo) 2020-2025", manifestó.

Sin embargo, en el referendo del 21 de febrero de 2016, la mayoría de los bolivianos se opuso a la posibilidad de que Morales se vuelva a postular a la presidencia, aunque luego el oficialismo acudió a un recurso judicial para volver a habilitar al Jefe de Estado como candidato.



Ejecutivo de la Federación



Mamani también informó que en el Congreso se determinó mantener al presidente Morales como el máximo dirigente de la Federación del Trópico.



"La comisión orgánica resolvió ratificar al compañero Evo como secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba (para el periodo) 2018-2020 con el fin de mantener la unidad orgánica del sector como soldados del proceso de cambio y no permitir el desdoblamiento de las organizaciones sindicales", sostuvo.



Morales, tras ser ratificado en el cargo, recordó que empezó a ser dirigente muy joven y en esa condición incluso tuvo que aprender a hablar frente a las cámaras de televisión.



Recuerdo que "en mis primeras declaraciones a la prensa me asusté con la luz (de las cámaras) y yo me agaché, tenía miedo de dar la cara ante la luz de tantos medios, y después de unos días, algunos hermanos me dijeron que tengo que levantar la cabeza para hacer declaraciones porque estaba como un delincuente ocultándome la cara, hasta eso hemos tenido que aprender", dijo.



Asimismo, felicitó a la Federación por la ratificación, pero aclaró que lo mantienen en el cargo sólo por orgullo y simbólicamente.



Pero "muchas gracias por la confianza, vamos a seguir juntos, nunca los hemos abandonado", apuntó.