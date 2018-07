La próxima semana pagará su deuda

Argentina a Bolivia: si tiene más gas para el invierno, acordamos precio

Viernes, 27 de Julio, 2018

El embajador de Argentina en La Paz Normando Álvarez expresó este viernes el interés de su país por comprar más gas boliviano durante la época de invierno sin fijarse el nivel del precio, y anunció que en la próxima semana cancelará la deuda de dos meses por la compra de gas.



"Ahí está la decisión de Argentina. Sí Bolivia tiene más gas en invierno, vamos a comprar y acordar el precio", declaró al recordar que está en vigencia el contrato que todavía tiene ocho años, pero igual planteó sentarse a negociar para ver pagos y que los envíos de gas se regularicen.



Álvarez sostuvo que ninguna de las partes se puede obligar a comprar o vender todo lo que pide la otra parte, además que siempre se presentaron problemas durante la época de invierno. "La idea es que ambos ministerios de energía se sienten y vayan resolviendo para que el próximo año no tengamos el mismo problema", declaró.



En torno a la deuda, estimó que la próxima semana será cubierta y aclaró que no fue cancelada por un problema de cambio en la razón social. Antes la empresa estatal se llamaba Enarsa, ahora Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), lo cual obligó a un papeleo para que el Ministerio de Hacienda envíe el dinero.



El pasado viernes Argentina comunicó su decisión de importar gas natural de Chile por los próximos tres años para cubrir parte de su demanda interna, pero el Ministerio de Hidrocarburos dijo que no hubo un acuerdo porque la propuesta de precio no fue conveniente.



YPFB informó que en invierno la demanda de gas en Argentina se eleva a 170 millones de metros cúbicos día (mm3/d) y de acuerdo al contrato el máximo de los envíos deben ser 20,9 millones de metros cúbicos de gas.



Compra de energía eléctrica:



Por otra parte informó que a partir de enero o febrero comenzarán a comprar energía eléctrica para la zona de San Ramón de la Nueva Orán, más conocida como Orán, Tartagal y la zona de Salta, según los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Energía boliviano.



"Argentina va a comprar energía eléctrica a Bolivia, para que vean esa relación que tenemos, que es importante y que no cambia y no va a cambiar", dijo al precisar que actualmente se realiza el tendido de energía eléctrica. / Erbol