Anuncia el Viceministro de interculturalidad

Veto a carteles del 21F en festejos patrios en Potosí

Repostulación. Activista cuestiona posición del Gobierno y afirma que se manifestarán en contra de la reelección de Evo Morales.

Viernes, 27 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Posición. Activistas llevarán protestas con banderas y carteles del 21F a Potosí.

El viceministro de Interculturalidad, Feliciano Vegamonte, dijo que las plataformas ciudadanas “no tienen derecho de mostrar carteles” del 21F en la ciudad de Potosí el 6 de agosto.

Argumentó que no se puede politizar un acto cívico con una manifestación ciudadana.

Las plataformas ciudadanas que defienden el 21F contra la reelección de Evo Morales, han anunciado su participación en los actos cívicos oficiales, mientras que desde el MAS hay anuncios que evitarán tal situación.

Restricción. "Eso sería provocar. La libertad de expresión no está coartada, pero no tenemos que confundir un acto cívico con un acto político. El día de 6 de agosto todo el mundo sabe que es un acto cívico, pero ellos todos los días hacen su acto de protesta y nosotros no estamos haciendo nada", indicó la autoridad.

Respuesta. Ricardo Rada, activista de la plataforma NO, dijo que la Constitución Política del Estado (CPE), establece como derecho la libertad de expresión en cualquier escenario. "El 6 de agosto en Potosí los activistas le recordaremos al Gobierno que la democracia costó sangre y muerte por el amor a nuestro país. Este 6 de agosto le recordaremos que con la democracia que llegó debe salir del cargo. Quiero que se entienda que para nosotros los activistas no hay Bolivia sin democracia, no la concebimos de otra forma que no sea en democracia, por eso nos vamos a manifestar en cualquier lugar público y no nos van a detener", manifestó Rada, activista que defiende el 21F.

3 Caravanas

De la Democracia se han llevado adelante en el país en defensa del 21F.