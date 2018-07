Según el Vicepresidente

Descartan juicio a Carlos Mesa en la ALP

Opinión. García Linera niega que el expresidente sea un perseguido político y dio vía libre a su candidatura.

Viernes, 27 de Julio, 2018

Lo dejó claro: No habrá proceso judicial de responsabilidades contra Carlos Mesa. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, dio esta noticia y argumentando que hay una lista de pedidos de autorización que deben ser considerados antes.

Hay pedidos acumulados. "Queremos decir de manera oficial y de manera terminante que la Asamblea Legislativa Plurinacional no va a tratar el tema de Carlos Mesa y el juicio a Quiborax en esta legislatura, y por una sencilla razón, porque tenemos acumulados un conjunto de pedidos de autorización de juicios de responsabilidad, si no me equivoco más de 13, y el pedido de autorización para un juicio de responsabilidad para Carlos Mesa tendría que ir como corresponde, al final", manifestó el Vicepresidente.

La víspera, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la autorización de juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.

García enfatizó que antes de tocar el pedido de juicio de responsabilidades para Mesa, primero tendrán que ser tratadas otras solicitudes este año y el siguiente.

Defenderá su inocencia. Por su parte, el expresidente Mesa dijo que defenderá su inocencia ante la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que podría iniciar un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

