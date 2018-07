Están en el lugar casi una semana

Unos 800 ambulantes toman por varios días espacio cerca a nuevo mercado

Caso. Venden ropa y alimentos. Afirman que no tienen asociación y que se quedarán en el lugar.

Viernes, 27 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Calle. Son cientos los que están próximos al nuevo mercado.

Hace ya cinco días un grupo de ambulantes, que afirman son 800, tomaron un espacio cerca al nuevo mercado minorista La Ramada. Aseguran que permanecerán en el lugar porque antes ocupaban calles en el antiguo La Ramada y no fueron reubicados. Hasta la fecha no hubo operativo para retirarlos ni acercamiento con las autoridades municipales. Los comerciantes trasladados piden que los retiren.

No están asociados, dicen ser ambulantes. En el lugar algunos están solo sentados haciendo vigilia y otros exponen pocos productos. Por ejemplo, Estela Quispe muestra sobre una carpa al menos una docena de ropa. Otra vendedora, Mónica Antezana, muestra sobre una caja algunos alimentos. Aunque remarcó que vende productos según la época. "Ahora que se acerca el 6 de agosto (conmemoración de fundación del país) venderé banderitas", dijo.

Estela Rodríguez, que es una de las dirigentes, reconoció que no tienen asociación y que están en proceso de formar la 8 de Mayo. "Todos éramos ambulantes. Estábamos por todos lados. No nos tomaron en cuenta", enfatizó.

Otra comerciante, Alejandra Mamani, indicó que pertenecía a la Federación del concejal y dirigente Jesús Cahuana y que vendió por 40 años en la antigua La Ramada, pero que se retiró algunos meses por motivos de salud.

No hay operativos, piden que los retiren. Ya es casi una semana que este grupo de ambulantes está en el lugar y a la fecha no hubo operativos para retirarlos. El dirigente de los comerciantes trasladados, Roger Labardens, pidió a la Alcaldía controles para evitar que se creen "nuevos comerciantes" y que finalmente solo se "traslade la misma situación de un lugar a otro". El dirigente de la Federación de Gremiales Unidos, Jaime Flores, indicó que ninguno pertenecía a su grupo y que la Alcaldía es la responsable del control de los espacios aledaños al nuevo mercado. El director de Espacios Públicos, Orlando Otero, señaló que realizarán un operativo, pero no especificó cuándo.