Cuestionan pactos entre partidos políticos

Pugna política detrás de despidos en la Alcaldía

Polémica. Analista ve acercamientos por próximo ambiente electoral en el país. UD lamenta los retiros de funcionarios. Concejal masista niega acuerdos políticos con SPT.

Viernes, 27 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Acciones. Funcionarios municipales fueron despedidos y se habla de pugnas políticas.

Los despidos en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sacan a flote pugnas políticas.

Analista y concejal en función consideran que existen pactos políticos entre Santa Cruz Para Todos (SPT) al mando del municipio y sus aliados políticos en el Concejo Municipal.

Días atrás se conoció que en el municipio de manera repentina han despedido a decenas de funcionarios públicos de diferentes reparticiones de la Alcaldía. Esta situación generó polémica dentro y fuera de la Alcaldía, dando paso a varios rumores sobre los motivos de los despidos.

Aunque oficialmente desde el municipio se afirmó que se trataba de una reestructuración del personal, después se señaló que muchos de estos funcionarios ocupaban cargos en donde no tenían el perfil adecuado que se necesitaba.

Sin embargo, sigue latente los rumores que se estarían retirando a personas afines a un concejal de SPT, para que asuman las acefalías de personal que es afín a los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Posición. Johnny Zeballos, concejal suplente del MAS, aseguró que los polémicos despidos en la Alcaldía se deben a "pugnas políticas", por espacios y cargos.

Sin embargo, señaló que las pugnas no solo se trataría de manera interna en SPT, sino de dicha organización política con sus aliados en el Consejo: MAS y Unidad Cívica y Solidaridad (UCS).

"Es lamentable ver esta situación, porque no solo se habla de una reestructuración, porque sacan gente de unos y meten gente afines a otros. Yo no soy aliado de ellos, sí pertenezco al MAS, pero no tengo alianza con ninguna fuerza política, yo tengo alianza con el pueblo", manifestó el edil.

Opinión. En esa misma línea se refirió el analista político Paúl Artunduaga, quien señaló que existe en puertas un nuevo periodo electoral en el país y podría ser el motivo de los cambios que se estén dando. "El partido oficialista (SPT) aduce el retiro de funcionarios como una situación de personal no necesario, pero no olvidemos que se viene un nuevo periodo electoral y pareciera que están tratando de asegurar el apoyo del Gobierno con estas medidas", precisó.

Al mismo tiempo, lamentó que las pugnas de cargos por afinidad política sea una medida vieja que se siga aplicando en la actualidad, sin tomar en cuenta la capacidad y los méritos para asumir funciones públicas.

Acciones. Para el analista Renzo Abrruzzese, las pugnas de poder no son situaciones nuevas y en este caso, considera que si bien se vive una situación similar, también ayuda una medida de racionalidad en la reestructuración de los funcionarios públicos.

"En este caso, no creo que se haya retirado a unas mil personas para meter a otras mil. Es cierto que hay fricciones en los partidos políticos, pero espero que aquí se esté aplicando un juicio de racionalidad, aunque esté claro esta venga acompañado bajo presiones políticas", dijo.

Respuesta. El concejal Tito Sanjinez (MAS), a tiempo de lamentar las declaraciones de Zeballos negó que exista una situación así.

"Recién estoy conociendo esa declaración de nuestro colega. Parece que anda despistado, nosotros somos legislativo, no tenemos competencias para contratar ni despedir personas", afirmó.

No obstante, reconoció que ellos de forma particular hicieron observaciones a las contrataciones masivas en el municipio a funcionarios que incluso no cooperaban en la descentralización de la Alcaldía. "Nosotros recomendamos la reducción porque se debería tener más personas en distritos no en las instancias centrales. Nosotros hemos hecho revisión de eso donde se fueron evidenciando perfiles de funcionarios no adecuados. Ahora se ve que están sacando personas, pero metiendo a los mejores perfiles y esto no significa un pacto ni alianza", remarcó.

Sindicados. Desde SPT, la concejal Loreto Moreno dijo desconocer si existen o no acuerdos o alianzas políticas entre el partido al que pertenece, que es del alcalde Percy Fernández, con otras organizaciones políticas.

Asegura que el MAS tiene su espacio, al igual que UCS, que son las otras fuerzas políticas que conforman el Concejo Municipal cruceño. "Nosotros acatamos lo que dice el ingeniero Percy, mi persona es orgánica y si el ingeniero Percy o la presidenta Angélica Sosa hizo acuerdo no sé. Cuando yo llegué al Concejo se me dijo que yo necesitaba una secretaria, asesor y listo. Si el uno tiene más o menos gente, cada cual sabe cómo responder a la población", subrayó la edil oficialista.

Acciones. Desde el partido político Unidad Demócrata (UD) que en un principio fue aliado del alcalde Fernández y que ahora ha anunciado que pugnará la Alcaldía en las elecciones subnacionales próximas, se pronunció la diputada Eliane Capobianco, quien señaló que el despido masivo de funcionarios sería una mala política de la Alcaldía. "No se puede jugar así con las personas, esto es preocupante porque no se había visto en mucho tiempo despidos masivos de golpe. Las autoridades deberían dar respuesta a los cruceños y a las familias afectadas", expresó.

Sobre la versión de las pugnas políticas entre SPT y el MAS, dijo que no quería emitir opinión anticipada, pero que de ser así, sería lamentable, "porque el MAS es un partido antidemocrático que no respeta los derechos de la población".

2020 Año

En que se llevarán a cabo las elecciones subnacionales.