El comandante ordenó una investigación

Forcejeo y disparos involucran a dos policías

Investigación. Un agente de la Felcn denunció a su colega por tentativa de homicidio en la EPI 8 del Plan Tres Mil.

Viernes, 27 de Julio, 2018

Más interrogantes que certezas dejó una denuncia verbal sentada la noche del miércoles en el módulo policial del Plan Tres Mil. El caso involucró a una pareja de policías de la Felcc y la Felcn y se inició una investigación por el supuesto delito de tentativa de homicidio. Según la víctima, Olivio S.L. (dependiente del GIOE) se encontraba parchando la llanta de su vehículo en proximidades al mercado Los Pocitos cuando fue abordado por su agresora, Jael Heydi A.A., quien se identificó como policía indicando que buscaba a su amiga.

Oposición y disparos. El agente antidroga indicó en su denuncia que desconocía lo comentado y la denunciada advirtió que requisaría su vehículo, situación que no fue permitida por el denunciante. Esta oposición molestó a la funcionaria policial quien en el forcejeó realizó disparos con su arma de reglamento hacia el suelo. La víctima refirió que se alejó del lugar para no resultar herido, pero recordó que guardaba en su vehículo Bs 20 mil y su celular J-7 que a su retorno no fueron encontrados y el vidrio de sus parabrisas estaba completamente dañado.

Bajo investigación. El comandante de la Policía, Alfonso Siles Rojas, dejó entrever que la funcionaria denunciada se encontraría en estado de ebriedad, por lo que pidió se confirme la situación. "Ya se hizo conocer a la Fiscalía y dependerá de esta institución que se ordene su libertad o se quede aprehendida", dijo Siles. El jefe policial cuestionó el accionar de la policía y ordenó que la Didipi inicie una investigación.

9 Milímetros

más 4 proyectiles es el arma que se colectó a la denunciada.