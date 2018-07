Hacia Brasil y Argentina

Cuestionan incumplimiento de suministro de gas

Cifras. Según el Gobierno, la producción en el país es de 60 MMm3d, mientras que los reportes de YPFB muestran que es de 53,7 MMm3d.

Viernes, 27 de Julio, 2018

El tema de la producción de gas y el cumplimiento de los contratos con los dos principales mercados de Bolivia como lo son Argentina y Brasil, siguen siendo cuestionados, toda vez que existe documentación que muestra que se está produciendo menos gas y por ende la exportación a estos dos países ha disminuido, incumpliendo los contratos establecidos.

El reporte hasta el 22 de julio. El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Herland Soliz, mostrando documentación que les hizo llegar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), indicó que se está enviando menos volúmenes de gas a Brasil y Argentina, por lo que instó a la estatal petrolera transparentar dichas cifras sobre los volúmenes reales de gas en el país, dada las contradicciones entre informes emitidos y declaraciones de autoridades del área. "Los datos que maneja la Gobernación en relación a los volúmenes se basan en los reportes emitidos por YPFB. Nosotros no generamos la información, si ellos están manejando mayores volúmenes, sería bueno que no los hagan conocer; o ¿es que Yacimientos no está entregando los números correctos?. A Brasil le entregamos hasta el 22 de julio un promedio de 23.60 millones de metros cúbicos día que quiere decir que no llegamos al monto mínimo de entrega que es de 24 millones de metros cúbicos día (MMm3d). También en este reporte menciona que entregamos a la Argentina 18.15 MMm3d y actualmente lo que pide es 20.9 MMm3d, entonces incumplimos a Brasil y Argentina y el mercado interno está entre 13.69 millones de metros cúbicos día que esta es la prioridad nacional", explicó Soliz, a tiempo de hacer la invitación pública al presidente de YPFB, Óscar Barriga y al Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, de reunirse este próximo 8 de agosto en la ciudad de Tarija para dar una explicación técnica sobre los datos.

La certificación de reservas es vital para nuevos contratos. Por otro lado, Soliz dijo que la certificación de las reservas de gas son de vital importancia para la renovación de los nuevos contratos, además que por ley se deberían dar a conocer hasta el 31 de marzo de cada gestión. "Se está cometiendo una falta a la ley, porque cada año se deberían certificar las reservas.

YPFB dice que se mantiene la producción. Por su parte Óscar Barriga, presidente de YPFB, desestimó así algunas versiones sobre un supuesto déficit en las reservas de gas y ratificó que la producción diaria se mantiene en un promedio de 60 millones de metros cúbicos por día. Asimismo, aseguró que YPFB dará tranquilidad a la población y por ello se contrató una empresa independiente internacional que brindará un informe real sobre las reservas hidrocarburíferas de Bolivia.

2013 Fue

la última vez que se hizo la certificación de las reservas de gas en el país.