Política

Viceministro Vegamonte asegura que los plataformas de 21F no tienen derecho a protestar

Jueves, 26 de Julio, 2018

El viceministro de Interculturalidad Feliciano Vegamonte afirmó, este jueves, que las plataformas ciudadanas “no tienen derecho” de exponer sus carteles con el mensaje “Bolivia dijo No” en el desfile del 6 de agosto, en Potosí.

“Lo que no tienen derecho ese día es mostrar sus carteles y hacer su protesta, porque el 6 de agosto es Día de la Patria”, afirmó el Viceministro y después sostuvo “Eso sería provocar. La libertad de expresión no está coartada, pero no tenemos que confundir un acto cívico con un acto político. El día de 6 de agosto todo el mundo sabe que es un acto cívico, pero ellos todos los días hacen su acto de protesta y nosotros no estamos haciendo nada”.

Para el también dirigente campesino, “las plataformas han politizado el 21F, pero estos días ellos tienen que deponer esta actitud, no puede seguir utilizando como espacios políticos provocando a la gente”.

Anunció que las organizaciones sociales participarán en la parada militar para rendir homenaje con civismo al día de Bolivia.