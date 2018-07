La Paz

Presentan querella contra 6 gremiales por agresión a funcionarias

Jueves, 26 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: archivo

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz interpuso una querelle contra seis gremiales que agredieron a cuatro funcionarias municipales.



La tarde de ayer un grupo de gremiales provocó destrozos en la Casa de la Cultura y agredió a funcionarios municipales por un conflicto con la Dirección de Mercados, según reporte de autoridades de la Alcaldía de La Paz.



Por ese hecho "ante las agresiones que han sufrido cuatro de nuestras funcionarias, compañeras, se está presentando la correspondiente querella en contra de los señores Pilar Morales, Juan Ángel Guzmán, Edwin Chambi, Trinidad Morales, Aurora Patiño y Mily Alejandra Flores, que son de la Asociación de Gremiales Santa Teresita", informó Fernando Bascopé, asesor jurídico de la Alcaldía de La Paz.



Acotó que los acusados, desde el domingo, amenazaron de muerte a la Directora de Mercados, también anunciaron las agresiones contra aquellos funcionarios que porten los chalecos del municipio paceño.



"Ha sido agredida una funcionaria de Culturas, una funcionaria de Desarrollo Social y dos funcionarias de la gestora La Paz Maravillosa, funcionarias que no tienen ningún motivo ni razón de estar involucradas en este aspecto, porque no tienen ninguna relación con la Dirección de mercados y tampoco con el conflicto que tienen los gremiales", detalló.



Por eso la denuncia es por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones y amenazas.



Dijo que estos mismos sindicados también habrían agredido a personas particulares a quienes robaron sus celulares en inmediaciones de la Casa de la Cultura.



El abogado indicó que cuentan con fotografías y videos donde se pueden observar a los agresores, por ello no descarta que haya más denunciados por este caso.



La funcionaria de culturas es la más afectada ya que presenta cortes en el rostro por lo que el forense le dio 9 días de impedimento. Las demás funcionarias son valoradas por personal médico, informó el abogado.