Pablo Zeballos anotó los dos goles

Oriente gana a la U y se suma a los punteros

Div. Profesional. Los albiverdes mejoraron su rendimiento, pero carecieron de puntería para sellar un triunfo más holgado. Universitario hizo muy poco.

Jueves, 26 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Dos goles. Mientras los jugadores de Oriente abrazan a Zeballos, los de la U lamentan.

Oriente Petrolero se sumó al lote de punteros (6 puntos) del campeonato Clausura de la División Profesional, luego de vencer a Universitario de Sucre por 2-0 en partido jugado anoche en el estadio "Tahuichi" Aguilera.

El paraguayo Pablo Zeballos anotó los dos goles del cuadro dirigido por Juan Manuel Llop, en el primer tiempo y aunque los albiverdes tuvieron otras chances muy claras el marcador no se movió hasta el final de los 90'.

Siempre más. Oriente fue siempre fue más que los capitalinos, pese al esfuerzo mostrado, generó situaciones (al menos tres antes de la apertura), pero no tuvo finalización debido a diferentes circunstancias.

A los 11' la primera muy clara cuando remataron dentro del área pero un mar de piernas rojas impidió la apertura. Luego a los 14' hubo un tiro de esquina, cabeceó Paredes muy exigido, pero aún así la pelota pegó en el travesaño, la tomó Zeballos y su remate se fue afuera.

Verduguez desperdició una muy clara cuando tras un centro cruzado y largo, le ganó a su marcador, empalmó el cabezazo pero Viscarra salvó.

Zeballos por dos. El marcador se abrió a los 25. Roca mandó un centro pasado, cabeceó Sánchez, también cruzado, pero cuando la pelota viajaba a la red, Zeballos la empujó sobre la línea.

El 2-0 merodeó varias veces, como cuando Duk puso un taconazo para Roca que le pegó cruzado pero afuera.

Y a los 38 una pelota que meten dentro del área, Nahuel Vaca que coloca la mano y penal que cobra muy bien. Zeballos con tiro bajo y esquinado coloca el 2-0 en el minuto 40.

No pasó nada. Pese a que los refineros, gozaron de varias ocasiones, una de Sánchez, otras de Freitas aunque no muy claras y, la última de Alan Mercado, el marcador no se movió. La U tuvo también un par, sobre todo cuando Viscarra perdió un balón pero nadie pudo aprovechar, y el 2-0 no se movió.

11 Partidos

en serie, son los que lleva Universitario sin ganar esta temporada.

180 Minutos

de arco invicto es lo que lleva Guillermo Viscarra en el arco de Oriente.