La polémica continúa

Despidos en la Alcaldía generan revuelo y una ola de rumores

Conflicto. Además de los 300 despidos confirmados, se rumorea que ayer se dieron más de estos casos. Afectados amenazan con marcha.

Jueves, 26 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Medida. El Sindicato de los Trabajadores Municipales llegó hasta la Alcaldía marchando.

Desde que la Alcaldía cruceña confirmara el despido de 300 funcionarios con contrato de las diferentes Secretarías Municipales, se ha desatado una serie de protestas, de parte de los trabajadores cesados de sus funciones, padres de familia con hijos en las guarderías municipales, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. También se han viralizado, en redes sociales, las cartas que indican la cesación de las funciones laborales de estos trabajadores, y se ha especulado que la razón para el despido y contratación del nuevo personal es político. Ayer se registraron denuncias, en las redes sociales, de más despidos en otras Secretarías Municipales.

Sin atención en las guarderías. El pasado martes, cuando Lourdes Ardaya, secretaria municipal de Recursos Humanos, confirmó el número de trabajadores retirados, agregó que a partir del miércoles la atención, iba a reanudarse en las guarderías, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).

Pero en la jornada de ayer, por ejemplo, no se atendió en ninguna de las guarderías municipales perjudicando a los padres y tutores de más de 1.120 niños.

En el establecimiento educativo del barrio La Morita, ubicado en la zona sur de la capital cruceña, los padres de familia realizaron una vigilia junto a sus hijos para que vuelvan a reabrirla.

Gaby Mejía, dirigente vecinal del barrio La Morita, dijo que además de las tías (educadoras), que tenían contrato hasta fin de año, se despidió a nutricionistas y responsables de área. "Estas personas estaban capacitadas para cuidar a los niños y tenían un plan de educación, formación y nutrición, donde tenían que velar por la manipulación y preparación de los alimentos, pero todos ellos fueron despedidos".

Con respecto al nuevo personal que sería contratado, dijo que es un riesgo, porque los funcionarios que fueron retirados ya tenían planificada sus actividades hasta fines de esta gestión.

Por otro lado, en la guardería San Francisco, ubicada en la radial 13, los padres de familia protestaron solicitando que no se cambien al personal de este centro.

Sectores movilizados. Por su parte Guillermo Noza, representante del Adulto Mayor en Santa Cruz, dijo que su sector se siente perjudicado ya que no tuvieron atención en los servicios de fisioterapia en estos módulos que ahora se encuentran "abandonados", denunció. Las personas con discapacidad también protestaron, debido a que el trámite de sus carnets quedó paralizado.

Por otro lado, el fiscal Camilo Velásquez, dijo que ayer se suspendió la audiencia de una menor, al no existir un representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, "y se van a suspender las audiencias que no tengan un representante que no pueda defender los derechos y las garantías de los menores".

A su vez Faustino Lino, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo que se encuentran en emergencia y por ello han pedido una reunión con las autoridades municipales. Agregó que si no son recibidos, realizarán, con el apoyo de la Central Obrera Departamental (COD), una marcha y luego una huelga de hambre. Recordó que se han retirado a 360 trabajadores de planta, "aparte se está incorporando personal nuevo, con otras contrataciones", denunció.

Justificación del municipio. Por su parte Rossy Valencia, directora de Género y Asuntos Generacionales, dijo que los funcionarios que se retiró de la Defensoría, guarderías y otras oficinas, tenían contratos a ser evaluados, y los mismos podían ser suspendidos en cualquier momento. "Se ha recontratado otro personal, pero el mismo no ha podido ingresar a las guarderías debido a los padres de familia y juntas vecinales que se oponían al mismo".

Ayer se expuso esta situación ante los concejales municipales de Santa Cruz.

140 Niños

Asisten a la guardería del barrio La Morita de Santa Cruz.

31 Guarderías

Municipales son las que hay en Santa Cruz de la Sierra.

Sector. Personas con capacidades diferentes se movilizaron.

Centro. Las guarderías municipales estuvieron cerradas en la jornada de ayer.

Cierran el observatorio de seguridad ciudadana

Guillermo Dávalos, hasta el martes pasado director del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, informó que esta oficina fue cerrada debido a que se piensa volver al "viejo enfoque" de seguridad ciudadana.

Dijo que con esto se va a ir, al enfoque restrictivo y reduccionista de que seguridad ciudadana, únicamente son las acciones de control donde resaltará únicamente la Guardia Municipal, destacó.

"Entonces todo el enfoque integral que teníamos, sobre seguridad ciudadana, quedó a un lado".

Agregó que a consecuencia de esto presentó su renuncia.