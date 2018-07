Supuesta negligencia médica

Investigan a clínicas y hospitales de La Paz

Salvador. El vicecanciller de El Salvador, Carlos Castenada, considera que Brizuela Arévalo 'fue bien atendida, pero murió'.

Jueves, 26 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Representante. Brizuela fungía como embajadora de El Salvador en Bolivia desde 2016.

El Ministerio de Salud inició una investigación para determinar si las clínicas y centros hospitalarios denegaron atención a la embajadora de El Salvador, Maddelin Brizuela, que falleció este pasado lunes.

“Se están tomando las acciones pertinentes, se está haciendo una investigación que es lo que amerita, por parte de la instancia pertinente que tiene que ver con esta temática”, declaró el ministro del área, Rodolfo Rocabado.

El Salvador desvirtúa negligencia. El vicecanciller de El Salvador, Carlos Castenada, descartó ayer que la embajadora de su país en Bolivia haya muerto por negligencia médica, como lo denunció el departamento legal de la embajada de El Salvador en Bolivia el martes.

Maddelin Vanessa Brizuela Arévalo fungía como embajadora de El Salvador en Bolivia desde 2016, y falleció el lunes a los 38 años por un cuadro de hipertensión. Mónica Pacheco, miembro del Departamento Legal de la embajada de El Salvador, dijo que Brizuela Arévalo murió luego de un recorrido por más de 6 clínicas que incurrieron en negligencia médica.

Sin embargo, el vicecanciller salvadoreño manifestó que esta denuncia no corresponde a la posición oficial del gobierno de El Salvador y considera que Brizuela Arévalo fue atendida oportunamente pero lastimosamente murió.

Fiscalía no investigará. El Ministerio Público no investigará de oficio el fallecimiento de la ex embajadora de El Salvador en Bolivia.

7 Clínicas

al menos se negaron a prestar atención a la embajadora.

1 Año

y seis meses llevaba Brizuela como embajadora en Bolivia.

Ministro plantea sentar un precedente

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, planteó ayer sentar un precedente a clínicas privadas que negaron atención médica a la embajadora de El Salvador, Maddelin Vanessa Brizuela Arévalo, quien falleció el lunes a consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV).

Manifestó que si hubo negligencia médica, tal como se ha denunciado es un hecho jurídico que hay que investigar porque todos los seres humanos tienen derecho a precautelar la salud.

