Ministerio de Salud investiga si clínicas denegaron atención a Embajadora

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado informó que las indagaciones comenzaron, tras el fallecimiento de la Embajadora de El Salvador que hubiera peregrinado por atención en siete clínicas

Miércoles, 25 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Evo Morales ayer en el acto póstumo a la embajadora de El Salvador. Foto: Archivo APG Noticias.

El Ministerio de Salud inició una investigación para determinar si las clínicas y centros hospitalarios denegaron atención a la embajadora de El Salvador, Maddelin Brizuela, que falleció este pasado lunes.

"Se están tomando las acciones pertinentes, se está haciendo una investigación que es lo que amerita, por parte de la instancia pertinente que tiene que ver con esta temática", declaró el ministro del área, Rodolfo Rocabado.



La ministra consejera de la embajada de El Salvador, Martha Vásquez denunció que al menos siete clínicas se negaron a prestar atención médica a la embajadora. En declaraciones a la prensa manifestó que tuvieron que peregrinar por al menos tres horas y media.



"Estamos investigando de acuerdo al área pertinente de servicios de salud, se está viendo el hecho de que si se le ha denegado o no la atención médica", sostuvo el titular de Salud, quien evitó adelantar criterios, pero anunció que se informará oportunamente sobre las indagaciones.



"Fueron más o menos siete clínicas y no querían (atenderla), (dijeron) que no tenían espacio, que no la podían recibir", contó Vásquez sobre el peregrinaje que pasaron antes que la diplomática sea atendida en Unifranz, aunque su estado ya era delicado.



La representación diplomática requirió la ayuda médica desde el jueves, habría acudido a las clínicas Rengel, las clínicas del Sur, Alemana, 6 de Agosto, entre otras.



La Embajada de El Salvador alista un informe para su gobierno sobre los pormenores que sucedieron en torno a la atención de Brizuela.