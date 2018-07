Comunarios piden que se declare emergencia en cuatro municipios por nevadas

Temen que el descongelamiento en sus comunidades demore meses por las bajas temperaturas que todavía se registran

Miércoles, 25 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Camélidos en la nieve. Foto: Asamblea Legislativa Departamental de La Paz.

Debido a las bajas temperaturas y las nevadas que se registran en los municipios de Santiago de Machaca, Catacora, Charaña y Calacoto, los comunarios piden que se declare en emergencia a todas esas regiones.

El alcalde de Santiago de Machaca, Lizandro Condori, dijo el martes que, aunque no tienen todavía reportes oficiales, se estima la pérdida de al menos 500 cabezas de ganado camélido y ovino.



"Está grave la nevada, día y noche ha caído, es algo que no se ha visto en años. En los primeros informes tenemos como 500 cabezas de ganado que han muerto y seguro que la cifra seguirá en aumento porque el frío está fuerte y la nieve llega hasta la rodilla", dijo.



Condori afirmó que algunos animales no lograron levantarse por el peso de la nevada y murieron. Ahora lo más urgente que se requiere es la dotación de forraje debido a que los pastizales quedaron cubiertos de hielo.



"Por favor, necesitamos forraje y queremos que se declare emergencia, sobre todo por nuestros ganados que necesitan cebada, alfa, para que no sigan muriendo", remarcó.



Por otro lado, la asambleísta departamental, Elvia Arce, informó que hay al menos 1.200 familias afectadas en los diferentes municipios por las inclemencias del clima y también exhortó a las autoridades de Gobierno declarar emergencia o zona de desastre.



El alcalde de Catacora, Absalón Conurana Surco, agregó que en su región la nevada afectó a las 43 comunidades y se perdieron alrededor de 18 mil cabezas de ganado.



Indicó que los animales no se alimentaron desde hace cuatro días y eso provoca el continuo deceso del ganado.



"Están muriendo sobre todo llamas y alpacas porque también se han registrado granizadas que han alcanzado los 25 centímetros y asimismo todo está cubierto de nieve", relató.



La autoridad edil señaló que no cuentan con el suficiente presupuesto para encarar la emergencia y por eso necesitan apoyo de otros niveles de Gobierno.



Añadió que otra de las preocupaciones de los comunarios es el descongelamiento, ya que por el fuerte frío temen que ese proceso demore un par de meses.