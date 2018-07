Ven ambigüedad y complicidad con el Gobierno

Rechazan respuesta del TSE por reelección de Evo

Polémica. Activistas preparan una segunda carta. El MAS dice que el fallo del TCP está encima del Órgano Electoral .

Miércoles, 25 de Julio, 2018

La respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre la repostulación de Evo Morales a la presidencia, genera rechazo y críticas en la población.

Activistas de Plataformas ciudadanas, el Comité Cívico y un abogado constitucionalista se pronunciaron cuestionando el tenor "ambiguo y cómplice" del pronunciamiento del TSE.

Días atrás los movimientos ciudadanos enviaron al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) una carta, en donde solicitaron a esta instancia que se pronuncie de manera definitiva sobre el carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero, donde ganó el no a la reelección de Evo. La respuesta del TSE, expresó "que sus actos y decisiones se sustentan, de manera estricta, en apego al principio de legalidad y la jerarquía normativa y competencias que le confiere la Constitución Política del Estado".

Rechazo. Cristian Tejada, representante de la plataforma Generación 21, cuestionó la respuesta de los vocales señalando que sería "ambigua" y a su vez de manera "cómplice" con las autoridades nacionales.

Anunció que presentarán una segunda carta al TSE, para que responda de manera clara. "Con la respuesta del TSE vemos que existe un sometimiento de los vocales al ejecutivo y por eso ahora no se quieren pronunciar sobre la inhabilitación del señor Evo Morales. Nosotros exigimos que se manifiesten de forma clara y que no se hagan la burla del pueblo", precisó.

A su turno, su par activista, Ricardo Quezada, anunció que en caso de recibir una nueva respuesta "ambigua" llevarán adelante una marcha de protesta hacia el departamento de La Paz. "Nosotros nos vamos a preparar para realizar una marcha masiva para octubre con el fin de hacer respetar nuestro voto", dijo señalando que en esta movilización participarán plataformas de los 9 departamentos del país.

Observaciones. Una similar opinión la dio el abogado constitucionalista Carlos Broth. "No se puede deducir más nada de esa carta, respuesta, o si ustedes quieren es una carta tan ambigua que cada quien puede deducir lo que le parezca", señaló.

Considera que en esta gestión el TSE no se pronunciará sobre la repostulación de Morales porque no está en curso el calendario electoral y por tanto no hay candidato a quién inhabilitar.

Sin embargo, el especialista mencionó que lo más probable es que el Órgano Electoral hará prevalecer la jerarquía de la CPE, como norma jurídica suprema que rige para la gobernabilidad del Estado, la cual en su artículo 203 establece que “las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno".

Normas. Asimismo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, lamentó la postura del TSE, señalando que los vocales se estarían olvidando del mandato del pueblo en el 21F.

Asegura que con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), existe un rompimiento del sistema democrático

Indicó que el artículo 23 de la Convención Interamericana que aduce el MAS y avala el TCP sobre el derecho humano a ser elegido, establece con claridad el derecho para un ciudadano común y no habla de la reelección de una persona en particular. "El TSE está sometido al órgano ejecutivo del Gobierno. Esto es un problema de la falta de transparencia. El pueblo tiene que ser consciente de la vulneración de sus derechos y se debe rechazar la actitud de este Gobierno", manifestó.

Posición. Sin embargo, desde el oficialismo, la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que la sentencia del TCP sobre la repostulación de Evo Morales está por encima del Órgano Electoral y "debe ser cumplida". "Quienes no admiten que hay una sentencia constitucional establecida al respecto (repostulación) y que en el ámbito electoral está por encima de la determinación que pueda existir de cualquier otra instancia una sentencia constitucional, se equivoca, equivoca el camino constitucional y jurídico para hacer las cosas bien", declaró Montaño.

Acciones. Por otro lado, desde la oposición, Gonzalo Barrientos, jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en diputados, anunció que solicitarán una entrevista al Relator sobre Derechos Humanos para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Eguiguren, para expresar su preocupación porque la democracia en Bolivia está en riesgo a partir de la decisión del MAS sobre la reelección de Evo Morales.

Eguiguren visitará La Paz, Cochabamba y Santa Cruz el 14 de agosto y vendrá invitado por la Universidad Privada Boliviana (UPB) para dar conferencias promocionales sobre las tareas de Comisionado, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

