Piden que les asignen puestos en nuevos mercados

En día de protesta de formales aparece otro grupo de ambulantes más

Jornada. Afirman que antes vendían en la antigua Ramada. En cuanto a pedido de protestantes, Policía comprometió apoyo en operativos y se analizará aumento de líneas de micros a nuevos centros.

Miércoles, 25 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Concentración. Los formales, antes de concluir su protesta, pasado el mediodía, se concentraron en la zona de la Av. Cristo Redentor y luego marcharon hasta el viejo mercado.

Los comerciantes que fueron trasladados a los nuevos mercados: Los Pozos, La Ramada, Plan Tres Mil, y se unieron los del Mutualista, protestaron ayer y cercaron todo el Segundo Anillo de la ciudad, lo que generó caos vehicular por diversas zonas, haciendo casi intransitable la circulación hacia el centro de la ciudad hasta pasado el mediodía. En el día de la protesta, cerca al nuevo mercado minorista La Ramada, se asentó un grupo de ambulantes, quienes indicaron que no tenían puestos y que antes vendían en el antiguo mercado La Ramada.

Ocuparon espacios públicos y piden puestos. Los integrantes del grupo de ambulantes, aunque muchos no quisieron identificarse, afirmaron que son cerca de 800 y que venden hace más de cinco años en el viejo mercado La Ramada, principalmente ropa. Afirman que no pertenecen a ninguna federación y que fueron excluidos del reordenamiento por lo que también piden puestos. "Dicen que como ya no va haber ambulantes en La Ramada (la antigua), nosotros venimos a tomar este lugar (la acera)", indicó una de las asentadas, aunque no quiso identificarse. Otro de las ambulantes, agregó que "no los dejan vender en ningún lado y por eso quieren un puesto fijo".

Este grupo tomó todo el día un espacio cerca al nuevo minorista. Expusieron diversos productos, principalmente ropa y comida.

Paralelamente, en medio de la protesta de los formales, a través de su cuenta de Facebook oficial, la presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que, "hemos logrado el traslado de 28.000 comerciantes que han dicho sí al traslado, a los comerciantes que bloquean el Segundo Anillo les ofrecemos que se acerquen a su Gobierno Municipal, para que sean ordenamos, hay mercados para que puedan ser trasladados. La lucha es recuperar los espacios para todos...".

Ninguna federación de la antigua Ramada los reconoce. Uno de los dirigentes de los comerciantes del minorista La Ramada, Róger Lavardens afirmó que no conoce a ninguno del grupo de ambulantes, a los que calificó de nuevos asentamientos. "Son nuevos comerciantes. Estuve mirando y no los conozco. Nunca han vendido en La Ramada. Esta gente no le tiene miedo a nadie. ¡Imagínese!, aparecen más y más. ¿Dónde vamos a ir a parar?. Siguen los asentamientos", manifestó a tiempo de asegurar que denunció a la Alcaldía para que sean retirados pues les perjudicarían en las ventas al estar cerca al nuevo mercado.

Por su parte, el dirigente de la Federación Única de Comerciantes, Jaime Flores, indicó que tampoco son afiliados a su organización. "No los conozco. Nosotros (sus afiliados) nos estamos tratando de acomodar en el parqueo", insistió. Se intentó, sin éxito, contactar al concejal y dirigente de los comerciantes, Jesús Cahuana, para conocer su posición sobre el grupo de ambulantes que se manifestó ayer.

Formales piden apoyo a la Policía y esta compromete participación en operativos. El dirigente del minorista Los Pozos, Rodolfo Ochoa, resaltó que uno de los pedidos para la protesta de ayer es que la Policía apoye en los operativos de reordenamiento de los nuevos mercados para evitar más ambulantes y también enfrentamientos. En respuesta, el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, aseguró que hace más de una semana ya existe el compromiso de participar activamente de los controles. Aunque horas más tarde, el director municipal de Espacios Públicos, Orlando Otero, al ser consultado si reciben apoyo de la institución verde olivo, indicó a los periodistas en una conferencia de prensa, "en los operativos yo los veo a ustedes y ustedes nos ven a nosotros y ¿los ven a ellos?. No sé qué más decir".

En medio de las protestas de ayer, en la rotonda del Segundo Anillo y Cristo Redentor, un grupo se puso unas capuchas blancas. Los dirigentes gremiales afirmaron que eran universitarios que apoyaban el ordenamiento.

Analizarán técnicamente si es necesario más líneas a nuevos mercados. Ochoa enfatizó que el principal pedido es que a los nuevos mercados lleguen más líneas de micros para reactivar las ventas, pues inicialmente proyectaron más de 20. Piden que las líneas interprovinciales tengan paradas cerca a estos centros.

En respuesta el director de Tráfico y Transporte de la Alcaldía, Róger Franco, aseguró que se cumplió con la cantidad de líneas urbanas comprometidas y que para adicionar más, es necesario una evaluación técnica que justifique, en esta se debe tomar en cuenta la demanda de pasajeros y la posibilidad de modificar las rutas. En cuanto a las intermunicipales, señaló que se debe coordinar con la Gobernación cruceña que es la que también regula este tipo de transporte.

15 Mil

comerciantes son los que se estiman que se movilizaron ayer.

Ambulantes. Grupo tomó un espacio cerca a nuevo minorista.

Congestión. Hubo caos en distintas zonas de la ciudad.

Por orden de aprehensión, Flores declara

En medio de la movilización, ayer se emitió una orden de aprehensión contra el dirigente de la Federación de Comerciantes Unidos, Jaime Flores, por la denuncia que le sigue la Alcaldía por los supuestos delitos de instigar públicamente a delinquir, asociación delictuosa, desórdenes y perturbaciones públicas, resistencia a la autoridad, entre otras. Al conocer la orden, Flores se presentó voluntariamente a declarar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) mientras se instaló una vigilia en las afueras de esta institución.

Luego de que le tomarán las declaraciones, el fiscal que lleva el caso lo dejó libre. Al salir, sobre el proceso que le sigue la Alcaldía indicó que sigue su curso pero que espera encontrar una solución favorable. Se tiene previsto que hoy se reúnan para analizar la dotación de los servicios básicos en el parqueo del minorista.