Ola de incendios en Grecia

Fuego letal causa 74 muertos en Grecia

Tragedia. Devastadores incendios han causado un desastre. Muchas personas han muerto carbonizadas en sus casas o sus vehículos.

Miércoles, 25 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Devastador. Cientos de casas y automóviles fueron devorados por el fuego.

El Gobierno de Grecia decretó ayer tres días de luto nacional por la muerte de al menos 74 personas como consecuencia de los devastadores incendios que afectan la costa al noreste de Atenas. Las informaciones entregadas por los cuerpos de bomberos griegos hablan también de 187 personas heridas, 23 de las cuales son menores de edad.

Muertos en sus casas y sus vehículos. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, los socorristas contaron cómo tuvieron que ver los restos de madres abrazadas a sus hijos, muertos carbonizados, o personas reducidas a cenizas a pocos metros del mar al que no pudieron llegar y que hubiera sido su salvación. "Algo nunca visto", repetían los rescatistas, sin poder salir del impacto por el drama del balneario turístico de Mati, a 40 kilómetros de Atenas, donde las llamas mataron a 26 personas en pleno verano griego. La magnitud de la tragedia ya se advertía al amanecer (hora local), cuando el número de muertos por los incendios ya había superado los veinte muertos.

Dramática situación. La situación es dramática: Miles de personas evacuadas, la ciudad de Mati, entre las más afectadas, literalmente se incinera y va en camino de quedar hecha cenizas. El humo espeso llegó a la capital, con el Partenón envuelto en una nube densa.

El gobierno griego ha recurrido a Europa en busca de ayuda. Italia ha proporcionado dos Canadair -aviones lanzaagua- y también Turquía, históricamente "vecino rival" de Grecia ha ofrecido ayuda, en lo que ya ha comenzado a llamarse "la diplomacia de los incendios".

'Un infierno'. Por su lado, Nikos Economopoulos, jefe de la Cruz Roja griega, se estremecía al contar lo que sucedió, "Muchos buscaron una vía de escape, pero ellos y sus hijos no tuvieron tiempo. Cuando vieron que la muerte se acercaba, se abrazaron instintivamente", dijo. Un sobreviviente de Mati que no quiso dar su nombre también dio su testimonio. "Cuando nos dimos cuenta que no podíamos salir, abandonamos nuestro auto, tomé en brazos a mi hijo de tres años y empecé a correr. Encontramos en un camino detrás de las casas, bajamos a la playa y nos metimos al mar", aseguró.

2 Grandes

ardieron cerca a Atenas convirtiéndose en uno de los más trágicos de Europa.

