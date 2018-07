Nacional

No hay sello rojo de Interpol contra Nayar, solo declaratoria judicial de rebeldía

Martes, 24 de Julio, 2018

La Interpol no activó el sello rojo y orden de captura internacional contra el exministro Guido Nayar Parada por tratarse de un delito de orden político, solo hay una orden judicial de declaratoria de rebeldía contra el sindicado en el denominado caso Terrorismo, informó el abogado Gary Prado.



El lunes se conoció que el exministro Nayar fue capturado en un aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, posteriormente fue liberado porque esa orden de captura había caducado.



"Nayar está formalmente acusado por el fiscal Marcelo Sosa y no estuvo en el país desde que se formuló la acusación, ya no estaba en el país, entonces fue declarado rebelde por el Tribunal de juicio. Tengo entendido que Interpol no persigue ciudadanos que están acusados por la comisión de delitos políticos como es el caso del señor Nayar", explicó Prado, abogado de uno de los implicados en el caso Terrorismo.



El jurista revisó la página de la Interpol y constató que ninguno de los perseguidos por el caso Terrorismo figura en la lista de los buscados por el Estado boliviano.



Según el abogado, "esa orden (de captura) que había en Argentina era un pedido de colaboración del fiscal Marcelo Sosa", emitida en 2011 y la misma caducó la gestión pasada.



Sobre este mismo caso, el director nacional de Interpol, Gustavo Garnica, indicó que oficialmente desconocen sobre la orden de captura y recordó que el pedido de activación del sello rojo contra Nayar fue denegada en 2011.



"Llegamos a determinar que en la gestión 2011 evidentemente la Interpol Bolivia ha solicitado a la Oficina Central de Interpol, que se encuentra en Francia, la notificación en contra del señor Guido Nayar Parada, solicitud que ha sido denegada, porque ellos lo consideraron que era un problema de índole político. Por lo tanto el señor Guido Nayar Parada nunca tuvo notificación roja por la Interpol", manifestó.



Indicó que a través del departamento jurídico de Interpol analizarán este caso, pero es competencia del juez, que lleva este caso, quien decidirá si hace nuevamente este pedido.



"A nosotros el juzgado que conoce la causa tiene que solicitarnos que subamos la notificación, eso nosotros verificamos si cumple con los requisitos y lo enviamos a la oficina central que se encuentra en Francia, ellos hacen un análisis jurídico y un análisis de toda la documentación que se manda y en virtud a ello determinan si se sube o no una notificación roja, que es de captura", explicó.