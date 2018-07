La Paz

Advierten negligencia médica en muerte de Embajadora de El Salvador

La Embajada de El Salvador en el país alista un informe para detallar los pormenores de cómo todo derivó en la muerte de la embajadora. El informe será enviado a San Salvador y al gobierno boliviano con el propósito de sentar "un precedente".

Martes, 24 de Julio, 2018

Marta Vásquez, ministra consejera de la Embajada de El Salvador, contó el peregrinaje por siete clínicas en busca de atención médica que tuvo que realizar la diplomática de ese país en Bolivia, Maddelin Vanessa Brizuela Arévalo, hasta llegar a un centro médico donde finalmente falleció por la gravedad de su estado. El hecho fue calificado de "negligencia médica" por la Embajada de El Salvador.



"Fueron más o menos siete clínicas y no querían (atenderla), (dijeron) que no tenían espacio, que no la podían recibir", sostuvo Vásquez.



En tanto que Mónica Pacheco, funcionaria de la representación diplomática calificó el hecho de negligencia médica. "Lastimosamente al inicio de su crisis sufrimos con varias situaciones de negligencia médica por parte del equipo del personal de varias clínicas y hospitales, que en su momento no pudieron atenderla y no nos quisieron abrir las puertas", expresó.



La diplomática inició la búsqueda de ayuda médica el jueves por la noche, necesitaba hacerse una tomografía de urgencia, contó Vásquez a Página Siete. En la clínica Rengel recibió el primer rechazo. Luego siguió las clínicas del Sur, Alemana, 6 de Agosto, entre otras, y al final llegó a la clínica Unifranz donde finalmente fue atendida.



"En todas nos decían que de pronto podían tener el equipo, pero no el personal; que en ese momento no podían recibirla, que tal vez después, pero ese es un caso que no se puede esperar", relató.



Brizuela Arévalo falleció el lunes a las 6:50 en la Clínica Unifranz.



Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de parte del Gobierno boliviano, solo las manifestaciones de pésame del Jefe de Estado y otras autoridades de Estado.