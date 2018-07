Nacional

Sargento admite haber golpeado al premilitar y forzarlo a comer excremento

Martes, 24 de Julio, 2018

El sargento del cuartel Ingavi de la ciudad de El Alto, Jhonny Gutiérrez, admitió haber golpeado al premilitar Cristian y que intentó que la víctima coma heces fecales, informó la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Otilia Choque.



"(El sargento nos dijo) de que sí le ha dado un golpe en el estómago... (Además el implicado afirmó) que no le hizo comer (excremento), que intentó hacerle comer, eso es lo que dijo; que él no le puso a su boca sino solamente intentó, esa es la versión que dio el sargento Jhonny Gutiérrez", señaló.



El 18 de abril Cristian denunció en Bolivisión que Gutiérrez, luego de que le agredió físicamente, le hizo comer excremento, además le incitó a quitarse la vida. "Me empezó a estrujar (agarrar) de mi cuello y con sus dedos me apretó. Lo único que pude hacer es abrir mi boca y él me ha metido las heces fecales y comencé a escupir".



Tras conocerse esta denuncia, el Ministerio Público inició un proceso de oficio en contra el efectivo de la Fuerzas Armadas (FF.AA). A esta acción se sumó la familia de la víctima y posteriormente la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, instancia que realizó ayer una inspección en el regimiento Ingavi.



En tal sentido, los legisladores de esta delegación pudieron entrevistar a los jefes militares del cuartel, quienes manifestaron que está en curso el proceso administrativo sumario en contra del acusado y que si la misma determina su culpabilidad, se los sancionará y no se encubrirá ningún hecho que atente en contra de los derechos de los jóvenes premilitares.



"El general (Rubén Salvatierra, responsable de la División Mecanizada de Viacha) nos manifestó que entre el día jueves ya saldrá el fallo, con la sanción respectiva viendo siempre, la culpabilidad, el grado de culpabilidad (del implicado), de acuerdo a las normas militares que ellos actúan", enfatizó Choque.