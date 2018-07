Santa Cruz

Denuncian despidos de educadoras en guarderías municipales

Padres de familia protestan en apoyo a las profesoras

Martes, 24 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Captura de pantalla.

Padres de familia denuncian y protestan este martes por despidos masivos de educadoras de guarderías municipales en el 3er Anillo, Av. Santos Dumont. Piden al Alcalde que no cierre las guarderías.

Una madre de familia informó a Unitel, que "no hay ninguna explicación lógica, han despedido a 17 educadoras", así mismo agregó "no cierren las guarderías, nosotras también trabajamos y no tenemos con quien dejar a nuestros hijos".

Una de las educadoras, que no quiso dar su nombre, señaló que esta mañana les entregaron un memorandum, donde dice que están agradecidos por su trabajo, pero tienen que retirarlos porque ya cumplieron el contrato, a lo que la profesora dijo que era mentira. "Hay mucha gente que tiene un sueldo súper y nosotras lo mínimo".