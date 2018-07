El MAS decide no ir a la confrontación con plataformas ciudadanas y la derecha

El diputado Ramos dijo que responderán a opositores con la presentación de los logros del proceso de cambio en 12 años de Gobierno

Martes, 24 de Julio, 2018

El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), diputado David Ramos, informó que en la reunión de este martes con el presidente Evo Morales se definió la estrategia para responder a la arremetida de las plataformas ciudadanas y la derecha, que no contempla desde ningún punto de vista una confrontación.

"De manera abierta los personeros de los partidos de la derecha, utilizando las plataformas y los colectivos ciudadanos, quieren deslegitimar la democracia y la investidura de nuestro Presidente, por tanto, en la reunión importante (de esta mañana) hemos establecido una estrategia de no ir a la confrontación y eso queremos dejar claro al país", dijo.



El legislador oficialista agregó que en el encuentro se ha determinado llevar adelante una respuesta política, ideológica y programática difundiendo en los medios de comunicación todos los logros de los 12 años del denominado proceso de cambio.



"Imagínense todo lo que se ha logrado en estos años, podemos demostrar con datos al país (...) en este proceso de cambio sí hubo progreso, sí hubo desarrollo y todo eso será nuestra bandera de lucha para hacer conocer al pueblo boliviano, por lo tanto, la reunión fue muy importante, aunque todavía no hemos concluido, se declaró cuarto intermedio hasta el próximo martes", sostuvo.



Las plataformas ciudadanas, que el oficialismo asegura son usadas por los partidos de la derecha, empezaron a conformarse en distintos sitios del país después de que el Gobierno decidió no respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que negó a Evo Morales una nueva postulación a la presidencia.



Estos grupos de ciudadanos mantienen desde hace varios meses manifestaciones en demanda de respeto al voto del 21F y ahora alistan un viaje a la ciudad de Potosí, donde el próximo 6 de agosto las autoridades realizarán los actos oficiales de los festejos patrios.