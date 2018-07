Barrientos rechaza temeraria advertencia de dirigente que prohibió gritar 'Bolivia dijo No'

El dirigente campesino Teodoro Mamani dijo que es un insulto a Bolivia y a las organizaciones sociales que las plataformas griten Bolivia dijo No en el desfile cívico en ocasión del homenaje a Bolivia, en Potosí

Martes, 24 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: El diputado Gonzalo Barrientos. Foto UD

El diputado Gonzalo Barrientos dijo que pese a las advertencias se movilizarán el 6 de agosto de manera pacífica. Rechazó la advertencia del dirigente campesino Teodoro Mamani que prohibió que las plataformas ciudadanas porten letreros y griten "Bolivia dijo No" en Potosí.



"Vamos a continuar en manifestaciones pacíficas para expresar que no queremos estar como en Nicaragua ni en Venezuela. Queremos que se respete nuestro voto", declaró el diputado Barrientos, al ratificar que se expresarán en el desfile del Día de la Independencia.



El máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), este lunes, dijo que está totalmente prohibido que las plataformas ciudadanas conviertan el desfile cívico del 6 de agosto en un acto de protesta.



Consultado sobre si podrán desfilar con pancartas o gritando "Bolivia dijo No, el dirigente respondió: "Está totalmente prohibido. No es una marcha de protesta si fuera protesta puedes entrar con carteles o gritando", sostuvo Mamani.



Pero el diputado Barrientos dijo que ninguna manifestación pacífica puede ser prohibida, porque está garantizada por la Constitución Política del Estado, lamentó que el dirigente campesino y exasambleísta del MAS lance estás "temerarias provocaciones".



"Está intimidando porque nadie puede portar pancartas y gritar Bolivia dijo No", afirmó el diputado opositor, al cuestionar que además el dirigente campesino amenace en una "respuesta inmediata" que puede ser al estilo de los Tinkus. "¿O sea aquí a golpes van a evitar las manifestaciones democráticas?", cuestionó.



Mamani dijo a los medios de comunicación que prevén que entre 70.000 a 80.000 miembros de las organizaciones sociales afines al MAS llegarán a Potosí para el 6 de agosto, sin ninguna intención de confrontación, pero también dijo que si existe provocación "responderán de manera inmediata".