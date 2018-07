Informe de la Dirección General

Migración de venezolanos al país se dispara

Datos. En 2014 ingresaron 3.959 venezolanos; el 2015 fueron registrados 4.796, en 2017 asciende a 7.355.

Martes, 24 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Permanencia. La migración irregular de venezolanos es lo que más preocupa a Bolivia.

Datos de la Dirección General de Migración revelan que el número de venezolanos que ingresaron al país va en ascenso vertiginoso. En relación a las internacionales legales ocurridas el 2014, el 2017 prácticamente se duplicaron.

Tendencia ascendente. En 2014 ingresaron 3.959 venezolanos; el 2015 fueron registrados 4.796, en 2016 el número subió a 5.987, en 2017 a 7.355 y solo hasta marzo de este año se tiene el registro de 3.499, lo que reafirma la tendencia hacia arriba, según los datos entregados por Migración al semanario, que los solicitó de manera oficial.

"Para cumplir con la solicitud se realizó la búsqueda de la información en las bases de datos centrales e información facilitada por el Departamento de Inspectoría de la Dirección de Migración", dice la nota enviada a este medio, que da cuenta de un ingreso cada vez mayor de ciudadanos venezolanos a Bolivia.

La tasa de migrantes se mantiene. Los datos de Migración ponen en evidencia que el 2017 se ha manifestado el mayor pico en el ingreso de venezolanos y que este año aquello se mantiene. Si el año pasado se internaron 7.355 hasta diciembre, en esta gestión hasta marzo ya lo hicieron 3.024 ciudadanos.

Con respecto a la salida de venezolanos de Bolivia se tiene el registro de 3.412 en 2014; 4.496 en 2015; 5.202 en 2016; 6.788 en 2017 y 3.024 hasta marzo de este año.

Permiso para permanencia definitiva en el país. También Migración otorgó permiso para permanencia definitiva de 39 personas en 2014; 18 en 2015; 21 en 2016; 49 en 2017 y 21 hasta marzo de este año. De la misma manera se puede concluir que este registro tiene una tendencia al alza.

El informe oficial señala que las solicitudes para permanecer por 30 días en Bolivia también se incrementaron: el 2014 fueron 97, el 2017 se reportaron 137 casos y hasta marzo de este año se llegó a la cifra de 163 pedidos.

Permanencia por tres años. En el caso de los trámites de permanencia por tres años, el 2014 no había un solo caso; al año siguiente ya se presentaron un total de siete, el 2016 subió a 109 casos; el 2017 llegaron a ser 215 pedidos y hasta marzo de esta gestión ya se presentaron un total de 140 solicitudes.

Situación irregular se ha incrementado. Según las declaraciones de venezolanos consultados por este medio, durante el último año se ha incrementado su situación migratoria irregular, debido a que Bolivia autoriza a los extranjeros una permanencia de hasta 90 días haciendo actividad turística. Luego de ese plazo, deben presentar una solicitud de permanencia temporal por trabajo o familia.

Si bien la Dirección General de Migración les da esas posibilidades, no siguen el proceso, por razones económicas, según se pudo conocer en los testimonios obtenidos por este medio.

1,5 Millones

de venezolanos han abandonado su país por la crisis económica y social.

Sin trabajo

Situación. Los venezolanos que llegaron a Bolivia son en su mayoría profesionales, sin embargo, la situación ilegal en la que se encuentran no les permite conseguir un trabajo estable por lo que tienen que desempeñar sus funciones como vendedores, meseros, ayudantes de cocina y albañiles. "No podemos encontrar trabajo, Ahora estamos haciendo postres y ambulamos por las calles, pero los guardias municipales no nos permiten. Por eso nos quitaron nuestros documentos en esta semana", relató Carlos. Hay venezolanos que optan por salir del territorio boliviano para volver a entrar de manera irregular, con el fin de evadir los pagos.

