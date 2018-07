Gobierno no acepta diálogo tripartito

Rechazo, no incluirán a privados en negociaciones

Trabajadores. Critican a la OIT por querer que los empresarios participen en reuniones de beneficios laborales.

Martes, 24 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Empresarios. Ven que el Gobierno incumple con los acuerdos.

El Gobierno central, a través del viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, descartó acoger el pedido de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para incluir a los empresarios y fijar los salarios mínimos nacionales, tal como establece el Convenio 131 del organismo internacional.

Solo se la realizará con trabajadores. La autoridad indicó que en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la negociación sobre el tema salarial se lo realiza con los trabajadores porque son los directos interesados, sin embargo, igual se escucha el criterio de los empresarios. Indicó que el Gobierno permanentemente sostiene diálogo con todos los sectores, entre ellos los empresarios con quienes se reunieron en abril para recoger sus preocupaciones respecto al incremento salarial.

Aseguran que se cumplen con los convenios. Por su parte, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, aseguró que el Gobierno cumple a cabalidad el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y rechazó la postura de los empresarios privados sobre la falta de participación en el incremento salarial. "El Estado cumple a cabalidad precisamente el convenio que hemos firmado con la OIT, eso debe quedar claro, eso significa que los empresarios privados deben admitir que el Estado está fijando un salario mínimo, precisamente atendiendo que en nuestro país debe existir un trabajo digno", señaló el ministro.

El domingo se conoció que la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT exhortó al Gobierno boliviano a realizar "consultas exhaustivas" con las organizaciones de empresarios y de los trabajadores para definir los incrementos de los salarios mínimos en el país.

Trabajadores critican a la OIT. Entretanto, Rolando Borda, ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), criticó a la OIT que pide la inclusión de los empresarios privados en las negociaciones sobre beneficios laborales y políticas salariales. "Obviamente la OIT está cundido de neoliberales y emiten una resolución en favor de los intereses privados, nosotros definimos no sentarnos con el empresariado, porque no hay consciencia de parte de ellos para buscar el bienestar de sus trabajadores, sino su propio beneficio", dijo. Borda aclaró que es falso que los empresarios estén excluidos de las políticas que asume el Gobierno, sin embargo, en el tema los beneficios y políticas salariales considera que es suficiente que haya una negociación entre dos partes y no tripartita.

Ven incumplimiento del Gobierno. Al respecto, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, señaló que la decisión de la OIT confirma una vez más que el Gobierno está incumpliendo el Acuerdo 131, ratificado por nuestro Estado. Asimismo, Nostas aclaró que esta decisión no implica que el sector pedirá la nulidad de los incrementos, porque en ningún momento se pretende afectar a los trabajadores que se han beneficiado con los aumentos. "Lo que exigimos es que el Gobierno reconduzca la política de incrementos salariales, y adopte sin demoras el incumplimiento del Acuerdo 131 cuya omisión afecta cada vez más al sector empresarial privado", dijo.

12 Países

intervinieron en la discusión y la mayoría recordó la obligatoriedad del cumplimiento del Acuerdo 131.