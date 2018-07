Nacional

Nieve de hasta 30 centímetros cubrió el municipio de Calacoto y mató camélidos

Lunes, 23 de Julio, 2018

El alcalde del municipio de Calacoto, Lucio Suntura, dio a conocer que el día viernes, 20 de julio, se registró una intensa nevada que se prolongó durante el fin de semana, alcanzando una altura de más de 30 centímetros. El saldo del efecto climático causó que los pobladores de ese municipio no puedan transitar por la carretera.

“La nevada comenzó el viernes por la noche, como autoridad municipal medí (personalmente) la nevada que alcanzó más de 30 centímetros afectando a todo el municipio de Calacoto”, manifestó el edil de Calacoto, provincia Pacajes del departamento de La Paz.

Además las inclemencias del tiempo afectaron la producción de ganado en la región, se detectó varias reces y camélidos muertos, pero no se cuantificó la cifra.

El burgomaestre manifestó también que los pobladores quedaron afectados por la pérdida de chuño (por lo general por liofilización) de la papa, u otros tubérculos de altura, que se produce en esta temporada.

“Nuestros animales están muriendo necesitamos forraje para poder alimentar a nuestro ganado, lo poco que se teníamos no será suficiente”, exhortó.

El sector agrícola no quedó tan afectado ya que por esta temporada no se siembra ningún tubérculo; sin embargo la autoridad señaló que el poco forraje que se tiene no es suficiente para alimentar a sus animales y contrarrestar las inclemencias del tiempo.

Suntura anunció que enviará al Gobierno Central una carta para solicitar la ayuda correspondiente, el forraje y ayuda humanitaria.