Política

La Procuraduría afirma que no quieren cobrar los 42 MM de dólares a Mesa

Lunes, 23 de Julio, 2018

La Procuraduría General del Estado (PGE) mediante un comunicado aclaró que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en contra del expresidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la su responsabilidad en el proceso internacional con Quiborax S.A.

“La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del ex presidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, dice el comunicado.

La aclaración llega después de que el ministro de Economía, Mario Guillen, afirmara que se pretendía la recuperación del pago de la indemnización que el Estado tuvo que pagar a la empresa chilena.

La Procuradoría también explica que Carlos Mesa, por ser expresidente de Bolivia, es sujeto a juicio de responsabilidades.

“Básicamente, los procesos que se han iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente a la recuperación de los 42,6 millones de dólares, porque si es producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo, nosotros hemos pagado 42 millones de dólares, entonces alguien ha actuado mal o ha hecho las cosas mal”, dijo Guillén a los medios estatales el domingo.

La Fiscalía presentó hace dos semanas un requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica por el caso Quiborax.