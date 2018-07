Promueven nuevo tratamiento anticonceptivo femenino en el país

El nombre del producto es Sayana Press

Se trata de un inyectable con varias ventajas y facilidades para la mujer. El producto será puesto a disposición de los sistemas locales de salud.

Lunes, 23 de Julio, 2018

Nosotros no queremos entrar a la discusión sobre la aprobación del aborto, lo que buscamos es empoderar a la mujer, darle la información y herramientas necesarias para cuidar su cuerpo y tomar sus decisiones, informó Luis Fernández, director ejecutivo nacional de ProSalud. Agregó que para ello, la principal propuesta son los diferentes métodos anticonceptivos, en particular uno que ha llegado hace unos meses al país, cuenta con varios beneficios y está dirigido para grupos de mujeres vulnerables.

El producto. El nombre comercial del nuevo tratamiento anticonceptivo femenino es Sayana Press. Es un inyectable que asegura tres meses de anticoncepción, que se distribuye empaquetado bajo el sistema de inyección Uniyect (pequeño dispositivo audestructible) y contiene 104 mg por dosis de Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito (DMPA) y se administra vía subcutánea. De acuerdo a la explicación del director ejecutivo de ProSalud, el método ha sido probado por autoridades regulatorias de varios países del mundo y en Bolivia cuenta con su respectivo Registro Sanitario otorgado por el Ministerio de Salud.

Su procedencia. Fernández señaló que el lanzamiento de Sayana Press cuenta con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates que se unió a Pfizer para la fabricación de este nuevo producto y que, en Bolivia, a través de ProSalud está implementando esta oferta de planificación familiar abordando las necesidades insatisfechas de anticonceptivos. “Se espera que con el nuevo método aumente el acceso y se pueda llegar con el programa a más mujeres, contribuyendo así a una mejor salud materna”, resaltó Haydee Cabrera, gerente nacional de Mercadeo. Es así que se prevé que el químico esté a disposición de los sistemas locales de salud mediante los servicios municipales, las organizaciones sin fines de lucro y otros servicios privados, pero que se comprometan con los objetivos sociales.

Importante. Cabrera y Fernández subrayaron en que se trata de un producto que está subvencionado por lo que el costo es realmente bajo. “No superará los Bs 11, ya está en los centros ProSalud en ocho ciudades del país, además de algunos municipios con los que estamos tomando contacto para que a través de sus servicios de salud esté a disposición de la mayor cantidad de mujeres”, remarcaron.

Ventajas. Sayana Press no es el único tratamiento trimestral, está también la Depoprovera Inyectable Trimestral. La diferencia radica en que este último cuenta con 150 mg/ml de acetato de medroxiprogesterona; mientras que el primero solo 104. “Lo que se traduce en menos alteraciones hormonales”, indicó Cabrera a tiempo de aclarar que a pesar de ello sí tiene efectos secundarios.

A ello se suma la facilidad de su aplicación, “se lo puede inyectar en el abdomen o en el muslo. ¿Por qué en esas zonas? Porque se necesita tejido adiposo (grasita) para que el componente se pueda distribuir en el tiempo que se requiere”, indicó el director ejecutivo de ProSalud. No está de más mencionar que la recuperación de la fertilidad de la mujer con este producto es menor a los tres meses. Y por supuesto, gracias a la facilidad de su aplicación no se necesita de una licenciada en enfermería de manera trimestral.

Desventajas. “No hay ningún método que no genere efectos secundarios. Y este en particular, produce amenorrea (ausencia de la menstruación), lo que reduce el nivel anemia; por otro lado, al tratarse de una hormona, esta genera un poco más de apetito de lo normal. Hay pocas contraindicaciones absolutas, en algunos tipos de cáncer y las mujeres con problemas de hipertensión”, apuntó Fernández. Otra desventaja es que Sayana puede generar retención de líquidos.

Modo correcto de aplicación del sayana press

Primero. Lave y seque sus manos antes de comenzar, compruebe que la bolsa no parece estar dañada, ni que se haya pasado la fecha de expiración; es más, se debe asegurar de que la bolsa esté a temperatura correcta.

Segundo. Elegir un área para la inyección, puede ser el abdomen o el muslo frontal superior. Evitar áreas óseas y el ombligo. El área de la piel debe estar libre de cicatrices y enfermedades de la piel tales como eczemas o psoriasis. Cambiar el sitio con cada inyección. Y limpie la superficie donde se suministrará el producto.

Tercero. Abrir la bolsa de aluminio por el lado de apertura; sacar el inyector, sin retirar el protector de la aguja del inyect. Se debe desechar el producto solo si: no tiene ranura, está dañado o el protector de la aguja se ha soltado o no se encuentra.

Cuarto. Mantener el inyector firmemente por el porta aguja, agitarlo vigorosamente durante al menos 30 segundos al mezclar el medicamento. El producto debe visualizarse blanco y uniforme, si no es así, hay que desechar el inyector.

Quinto. Sostener el inyector firmemente por el porta agujas, asegurando de que el protector apunte hacia arriba, teniendo cuidado de no presionar el inyector. Sujete el protector de la aguja con la otra mano, empujar el protector de la aguja hacia la porta aguja hasta que no se pueda más. El inyector recién estará activado. Quitar el protector de la aguja y desecharla.

Sexto. Pellizque suavemente una zona grande de la piel, mantenga el inyector por el porta aguja con la aguja apuntando recto hacia abajo, insertar la aguja en la piel para que la porta aguja toque solo la piel. Apriete el depósito lentamente para inyectar el medicamento. Esto debe tomar alrededor de 5 a 7 segundos. Suavemente jale la aguja de la piel y suelte la piel. Comprobar si alguna porción del medicamento se ha filtrado fuera del inyector o ha aparecido en la piel. No reemplace el protector de agua. Es más, use una almohadilla de algodón para presionar ligeramente en la zona de inyección durante unos segundos, sin frotar.

Séptimo. Desechar inmediatamente el inyector usado en un contenedor adecuado. No debe ser reutilizado. Y por último, registrar la fecha de la aplicación, para estar atenta al próximo suministro.

Una opción dirigida a grupos vulnerables

Haydée Cabrera, gerente nacional de Mercadeo de ProSalud, aseguró que Sayana Press está dirigido especialmente para grupos vulnerables de mujeres, aquellos que están sumidos en la pobreza, que tienen barreras económicas significativas y por tanto no tienen acceso siquiera a la información. “El producto ya ha sido distribuido a ocho ciudades en el país, donde ProSalud tiene presencia (La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Puerto Quijarro y Riberalta). En primera instancia el tratamiento es aplicado por una licenciada en enfermería, pero luego la paciente o usuaria puede inyectarse en la privacidad de su casa”, remarcó.

'Tengo seis hijos y mi pareja ya no vive con nosotros. Yo tomé la decisión de cuidar mi cuerpo. Antes me cuidaba con otro método, pero me informaron sobre este, escuché atentamente sobre sus ventajas, los beneficios que tiene, también sobre los posibles efectos y decidí probarlo. Hace poco más de un mes me aplicaron el Sayana Press y no he sentido molestia alguna'.

Jasvir Pérez Aspiazu

Beneficiaria Voluntaria