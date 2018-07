Obispo responde las críticas del Ministro Zavaleta

Iglesia insiste en la defensa del 21F

Repostulación. Ministro de Justicia desestima declaración del presidente del TED de Chuquisaca.

Domingo, 22 de Julio, 2018

Tensión. El 21F se mantiene en el centro de atención de la población.

Después de que el Ministro de Defensa cuestionara las declaraciones del monseñor Jesús Juárez por el 21F, la autoridad de la Iglesia católica reafirma su defensa por el voto del referéndum del 21 de febrero 2016.

Las declaraciones del monseñor se enmarcan a propósito de las movilizaciones que se están desarrollando en el país, por la defensa de la Constitución Política del Estado (CPE), el 21F y el rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio vía libre a la reelección indefinida de autoridades electas en el país.

Posición. Días atrás el monseñor Jesús Juárez, arzobispo de Sucre, pidió al Gobierno respetar "sin triquiñuelas" el resultado del 21F, que por mayoría de votos se opuso a una nueva repostulación de Evo Morales a la presidencia.

La respuesta a esto desde el Gobierno no se hizo esperar, el Ministro de Defensa, Javier Zavaleta, sugirió al monseñor Juárez dejar su sotana y ponerse el "traje político" para debatir sobre la nueva repostulación de Morales.

Es por ello, que la autoridad de la Iglesia católica, reafirmó su posición sobre el 21F.

"Pedir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y denunciar las violaciones a la Carta Magna y exigir se respete la decisión del pueblo soberano ¿es hacer política?. Implorar que las efemérides del 6 de agosto transcurran en tranquilidad, respeto y tolerancia para evitar toda violencia y enfrentamiento entre hermanos. ¿es hacer política?" , preguntó el Obispo.

Juárez dio por cerrado los entredichos con autoridades de Gobierno sobre el 21F. Señaló que no alimentará este tipo de controversias y menos ingresará a los insultos porque no va con la lógica de los Obispos. "No me gusta echar leña al fuego y alimentar controversias, pero sí me gusta defender la verdad y la Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional. Los insultos bajos y los amedrentamientos no están en mi leguaje pastoral porque estos demuestran la calidad y altura moral o la bajeza de la persona”, señaló.

Críticas. Por otro lado, el Ministro de Justicia, Héctor Arce, se refirió a las declaraciones del nuevo presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), de Chuquisaca, Ernesto Soliz, quien señaló que el resultado del 21F es vinculante porque así lo estipulan la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 026 de Régimen Electoral. "No corresponde que el Presidente de un Tribunal Electoral Departamental se pronuncie sobre el tema", escribió Arce en su cuenta de Twitter.

Recordó el fallo del TCP del pasado noviembre de 2017 que avaló la repostulación de todas las autoridades electas, entre ellas, la del presidente Evo Morales en marco de la aplicación preferente de la de la Convención Americana de Derechos Humanos.

