Productos de charque y leche sobresalen en el mercado

Gastronomía oriental se industrializa y se expande

Tradición. Conozca las historias de varios productos de la culinaria de antaño que están siendo industrializados y en busca del rescate de tradiciones están consiguiendo éxitos.

Domingo, 22 de Julio, 2018

A manera de rescatar las tradiciones de la gastronomía cruceña y algunos del Oriente boliviano, han surgido muchos negocios que de a poco empezaron a industrializarse buscando conservar la sazón que mantenían las abuelas. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos, pero son pocos los que lograron obtener este objetivo que también busca facilitar el trabajo de elaboración en cada propuesta.

En mercados y supermercados. De esta manera, El Día le presenta cinco historias que han tenido un gran impacto por los amantes de la gastronomía de antaño que era a base de charque (carne deshidratada, secada al sol), leche, horneados, yuca (de donde sale el chivé, almidón), entre otros.

Actualmente estos productos gustan hasta a extranjeros que pasan por los supermercados cruceños.

Gelatina de Pata. La tradicional gelatina de pata que se consume en el oriente boliviano tuvo éxitos en la familia Roca. Este sello tiene 22 años de tradición y aunque nació y creció vendiéndose en el barrio Las Cabañas, con el tiempo saltó a su masiva elaboración para llegar a los supermercados de Santa Cruz.

Actualmente, dependiendo de la época se sacan entre 4 mil a 5 mil vasos diarios. La iniciativa surgió de la señora Fanny viuda de Roca quien contó que la receta se la memorizó en dos oportunidades de la preparación de su suegra beniana. “Un día viaje a La Paz y allá mi suegra preparaba unas ricas gelatinas, pero como ella era celosa con su receta en dos ocasiones mientras charlábamos me memoricé su preparación, volví a Santa Cruz y un día mi cuñado había carneado una vaca y me trae la menudencia y hasta las patas, no sabía qué hacer con ellas y uno de mis hermanos me dice: “hacé gelatina hermana”.

Entonces me puse a preparar según como la había visto a mi suegra, les invité a la familia, pero mi hermano me que me dio la idea me dijo: “está rica pero le falta azúcar, comprate patas y hace más”; le hice caso, volví a hacer y otra vez le faltaba uno más de los ingredientes, casi toda la semana hice gelatina, pero cuando me salió bien me dijo: “ya está lista”, lista para qué, le dije, para que te pongas a vender me dijo y me reí. En la tarde pasó un niño de 8 años vendiendo pan de arroz, le compré y al alcanzarle el dinero le digo: te animas a vender gelatina: “Claro señora, mañana vengo” me dijo. Al otro día, a las 6 a.m. me tocó la puerta, me asusté porque me habia olvidado, no creí que regrese y no tenía ni en qué darle, pero él trajo su canasta de los pan de arroz donde le acomodé 10 vasitos, a la hora volvió por más, y le dije no tengo muchas, solo otras diez, y al regresar con el dinero me dice que mañana volvería con su hermano. Así en fue que llegamos a tener entre 50 a 70 niños vendiendo gelatina por mucho tiempo”, contó Fanny que así fue hasta que crecieron sus hijos quienes se encargaron de las ventas aunque ella todavía lleva el timón del negocio. "La gelatina es un trabajo familiar de 24 horas y todos los días, es elaborada con pata de res, leche, azúcar, canela y vainilla", explicó Carlos Alberto Roca, encargado de la distribución en mercados y supermercados.

Cuñapé. Son muchos los que hornean las variadas masitas típicas de Santa Cruz, pero son pocos los que logran sacar ese saborcito propio de antaño. Sin embargo desde hace un año, Paola Mayser llegó a cumplir un sueño, debido a que desde niña era amante de los cuñapés y desde entonces no cambió la idea de tener su propio negocio, lo que la llevó a lanzar los famosos "Cuñapés Crocsitos" . "Hemos sido los primeros en lanzar nuestros productos en bolsas con cierre hermético, decidimos tener este envase innovador dando una buena imagen a la presentación como también el de la conservación del mismo. Fue increíble que en poco tiempo tuvimos mucha demanda", relató Mayser. Los productos que están hecho a base de almidón de yuca y queso también se los encuentra en La Paz, Cochabamba, Trinidad, Sucre y Tarija.

Charque crocante y galletas de masaco. Quién imaginaría que un día el famoso charque (carne salada y deshidratada), llegaría a industrializarse cocido y manteniendo su sabor sin ningún conservante. Desde enero de este año el joven Lucas Alfredo Prado, logró encantar los paladares de todo aquel que lo prueba ya que consiguió su cocimiento a crocante pero sin perder el tradicional sabor con el que se crió la mayoría de la gente de la región.

"El eslogan de la empresa es rescatar tradiciones bolivianas y adaptarlas al consumo cotidiano, así la gente que tenga deseo se puede llevar hasta a su oficina una bolsita de pura proteína que libran el gran trabajo de antes que era cocerlo y molerlo", contó Prado al presentar sus cinco variedades de productos BIF.

Otros de los productos que ha tenido mucho impacto son las "Galletas de masaco" que están elaboradas en un 50% de masaco de yuca y 50% de charque. Estos productos están en supermercados, micromercado WOW, gimnasios y cadenas de farmacias.

Prado cada vez se sorprende más de la aceptación de sus productos que de probar la primera vez con un kilo de carne, ahora son alrededor de 300 kilos que a diario son cocidos y empaquetados. Él explica que estos resultados se debe a que en todo Bolivia siempre se ha comido charque, pero dependiendo de la región varía el tipo de carne. "Se come en Beni, Pando y hasta en el occidente donde generalmente se hace de llama, pero con diferentes procesos", ejemplificó.

El gusto y arte por la culinaria inició cuando era niño. "Mis amigos de la zona tenían plata, yo le pedía a mi madre y me decía buscátela, hasta que un día me puse a hacer brownie (postre) a mis 12 años, el primer día toqué las puertas de todos los vecinos del condominio y vendí valor de 100 dólares, era el niño más feliz, que después fui a comprarme helados, chocolates y otras cosas que quería. Desde ahí me dediqué a hacer galletas, waffle y panqueques. Ahora los charques son la nueva propuesta que se suman a mi oficio", dijo Prado, a quien todavía se notaba la felicidad en su rostro por haber defendido su tesis hace una semana sobre sus productos dulces, razón que hoy goza de ser un flamante ingeniero industrial.

Manjar blanco. No confundir con el dulce de leche, aunque ambos son a base de leche, el manjar blanco es único en su sabor. Marco Leigue cuenta que el negocio comienza en la estancia de sus padres, La Florida, que tiene más de 70 años, pero hace más de 50 años, su madre, Carmen Beatriz Gutiérrez, fue la que empezó a preparar esta dulzura que luego era vendida en su casa en Santa Cruz, con el transcurso de los años, crecieron las ventas y doña Carmen logró introducirlo en los supermercados de la ciudad, últimamente ya están en La Paz y Cochabamba, y una pequeña parte llega a Estados Unidos y España mediante bolivianos que llevan para distribuirlos allá.

“Hace 50 años que se hace con la misma fórmula y tradición, es decir en paila de bronce, heredada de la abuela de mi madre, por eso la producción es limitada. La elaboración es con leche fresca y azúcar, su cocimiento es a leña demorando 5 horas batiendo constantemente”, contó Marco al señalar que la actividad se hizo familiar y hace como 15 años que saltó a los mercados, sigue siendo el único producto en los supermercados.

Pasoca. No tiene ni dos meses en el mercado y está teniendo un éxito inesperado por su elaboradora, Claudia Vanessa Daza. La pasoca es parte de las costumbres gastronómicas en una parte del departamento de Beni. Su elaboración está hecha a base de charque (carne seca al sol), chivé (almidón de yuca) y un poco de cebolla. Daza que en las próximas semanas se graduará de Licenciada en Marketing y Publicidad, contó que el emprendimiento nació con una idea para un proyecto en la universidad y aunque su docente se le rió de la exposición del producto y que estaba lista para empaquetar y vender, fue otra persona a la que le encantó el proyecto y la animó. “Después del proyecto de la U, lo publiqué en Facebook para ver si habían interesados en consumir el producto ya que se ven hartos benianos en Santa Cruz, pero solo tuve un pedido de una persona que no era beniana, pasó un tiempo, hasta que mi tutora de tesis un día visitó mi casa, miró un recipiente grande de pasoca en la mesa, la probó y quedó encantada que hasta me dijo: “esto debería ponerlo en los super” y fue desde ese momento que comenzamos nuevamente a madurar la idea que también con el apoyo de un tío, me animaron a que empiece a hacer los trámites para que este producto ingrese a los supermercados”, contó la joven emprendedora y que al dejar para prueba su producto en supermercados después de la primera semana la han llamado varias veces para reponer el producto. “Alrededor de 200 unidades se han vendido en el primer mes”, dijo muy emocionada la beniana orgullosa de tener sus raíces de San Joaquín, lugar desde donde hace traer chivé y charque. "Una vez quise hacer con charque cruceño, pero no sale igual, le cambia el sabor, parece que tiene otra forma de secado", sostuvo.