Juárez a Zavaleta: '¿Exigir se respete la decisión del pueblo soberano es hacer política?'

Sábado, 21 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Monseñor Jesús Juárez y el ministro Javier Zavaleta.

El monseñor Jesús Juárez, arzobispo de Sucre, respondió el viernes a las declaraciones del ministro de Defensa Javier Zavaleta y le preguntó que si pedir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, denunciar las violaciones a la misma y exigir se respete la decisión del pueblo soberano expresado el 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a la repostulación de presidente Evo Morales es hacer política.

“Pedir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y denunciar las violaciones a la Carta Magna y exigir se respete la decisión del pueblo soberano ¿es hacer política?. Implorar que las efemérides del 6 de agosto transcurran en tranquilidad, respeto y tolerancia para evitar toda violencia y enfrentamiento entre hermanos... ¿es hacer política?” , preguntó el Obispo.

La mañana del viernes, el Ministro de Defensa instó al monseñor Juárez a “dejar su sotana y ponerse el traje político” para debatir sobre la repostulación del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Zavaleta hizo esa afirmación después que el jueves el Arzobispo de la Arquidiócesis de Sucre monseñor Jesús Juárez declara que es preciso respetar el 21F y evitar la violencia, porque lo que se está pidiendo es cumplir la Constitución Política del Estado: Y si el pueblo en un referendo promovido por el Gobierno dijo no, si se escucha al pueblo, hay que respetar esa decisión”.

Juárez dio por cerrado los entredichos con autoridades de Gobierno sobre el 21F. Señaló que no alimentará este tipo de controversias y menos ingresará a los insultos porque no va con la lógica de los Obispos.

“No me gusta echar leña al fuego y alimentar controversias, pero si me gusta defender la verdad y la Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional. Los insultos bajos y los amedrentamientos no están en mi leguaje pastoral porque estos demuestran la calidad y altura moral o la bajeza de la persona”, señaló. Erbol