Descubren que un inocente fue encarcelado por la violación a niña con síndrome de Down

Autoridades policiales presentaron ante los medios de comunicación a un segundo hombre como el 'violador' de la niña en Sucre

Sábado, 21 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: La presentación ante los medios de quien sería el verdadero violador. Foto: ANF.

Nuevamente un inocente fue encarcelado por un delito que no cometió. Esta vez se descubrió que el detenido preventivo en el penal de San Roque, por la violación a una niña de 9 años con síndrome de Down, no era el autor del hecho.

El comandante de la Policía de Chuquisaca, coronel Alex Ríos, aseguró que el encarcelado fue identificado por la niña como el presunto autor de la violación y por eso fue enviado a prisión.

“La niña hizo una identificación juntamente con el Ministerio Público, la niña sindicó a este primer señor que está ahora en la cárcel en este momento (y luego) la Fiscalía lo imputó y el juez lo mandó con detención preventiva”, dijo.

Enfatizó que la Policía “nunca” afirmó que él es el autor. Nosotros “dijimos presunto autor, porque de acuerdo a las filmaciones no había la similitud somática, pero ahora sí tenemos mayor certeza” sobre el violador, manifestó el jefe policial, al presentar ante los medios de comunicación a un segundo hombre que sería el verdadero responsable del hecho.

Ríos identificó al nuevo aprehendido como José Bernardo M. M. de 20 años, soltero, nacido en Sucre y con antecedentes policiales por haber estado recluido por un delito de lesiones graves hace dos años.

Según el coronel coronel Feddy Zárate, se allanó la casa del sospechoso y se pudo encontrar la misma ropa con que fue filmado el día en que agredió a la niña. Aquello dio mayor certeza a la Policía de que habían encontrado al verdadero autor del crimen. “Todos los indicios apuntan a que es el autor”, dijo.

Respecto a la lesión en la lengua de la niña, según la directora de la FELCV, el agresor aseveró que la misma víctima se hizo la herida en el forcejeo, no obstante, eso aún se debe aclarar con examen especialista.