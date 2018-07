Activistas y afines al MAS se reunirán en Potosí

Festejo patrio concentra la atención por protestas del 21F

Repostulación. Ministro Zavaleta ratifica acciones contra movilizados. Denuncian detención de cocaleros.

Sábado, 21 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Tensión. El MAS y los activistas del 21F caldean los ánimos por la repostulación de Evo Morales.

Los festejos del 6 de agosto fecha en que se recuerda el Grito Libertario de Bolivia, concentran la atención de la población por las protestas que se anuncian para esa jornada.

El acto central será en el departamento de Potosí, hasta allí llegarán autoridades de altos cargos del Gobierno central y otras instancias.

Sin embargo, lo que genera tensión por un lado son los anuncios de protestas que realizarán las plataformas ciudadanas exigiendo respeto al voto del pueblo del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de la población rechazó que Evo Morales vuelva a postularse en las elecciones presidenciales del 2019. Mientras que por otro, militantes y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) han adelantado que tomarán acciones para contrarrestar las protestas de grupos del 21F.

Acciones. Beto Astorga, líder de la agrupación Otra izquierda es posible (OIP), confirmó que desde La Paz, asistirán alrededor de 500 activistas por el 21F.

Mencionó que el objetivo es llegar hasta el palco en el que se encontrará el presidente Evo Morales para exigirle que respete el voto en contra de la reelección.

Ratificó que la movilización será de “forma pacífica” y no buscan enfrentamientos con otros grupos afines al MAS. "Los colectivos ciudadanos de La Paz vamos a estar presentes en la ciudad de Potosí para gritar nuestra consigna “Bolivia dijo no” como ha ocurrido el pasado 15 de julio en la ciudad de La Paz", recordó por los festejos cívicos de La Paz.

Críticas. Ante esto, autoridades y dirigentes del MAS anunciaron que en los festejos patrios tomarán acciones.

El primero en señalar tal versión fue el subcomandante de la Policía, Agustín Moreno, quien afirmó que se sancionaría a las personas que alteren el orden público.

Aunque esta versión fue negada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, su par Javier Zavaleta, ministro de Defensa, ratificó que "se actuará al igual que con un borracho que friega una fiesta: se lo saca".

Pese a las críticas, Zavaleta dijo ayer que no se disculpará por comparar a los grupos del 21F con borrachos en una fiesta. "Estamos utilizando una metáfora, si sucede eso, raya en la provocación y la provocación puede generar violencia, eso queremos evitar. Esto no es de si están borrachos o no están borrachos, el tema fondo es que queremos evitar provocaciones", manifestó.

Denuncia. Por otro lado, José Luis Laime, dirigente del municipio de La Asunta en Los Yungas de La Paz, denunció que cuatro cocaleros de dicha región fueron enviados a la cárcel de San Pedro y Calahuma acusados por seis delitos y haber gritado Bolivia dijo No cuando el mandatario visitó esa zona.

El pasado 12 de julio, el presidente Morales que viajaba a la Asunta fue interrumpido por un grupo que protestaba por la racionalización de la hoja de coca y aprovecharon para decirle No a Evo Morales.

Los cuatro detenidos están acusados de haber cometido los delitos de: portación de explosivos, estorbar la función pública, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado. Sin embargo, para Laime se trata de una acción en revancha por las protestas en contra de la repostulación de Morales. "Ha sido una revancha por haber gritado Bolivia dijo No, ellos son los que han caído, es gente inocente. Es nuestra gente que ha estado en la concentración, ni siquiera en el bloqueo", declaró el dirigente según el portal digital Urgentebo.

1 Año

Y alrededor de 3 meses faltan para las elecciones presidenciales.

Presidente del TED afirma que resultado 21F es vinculante

El nuevo presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Ernesto Soliz, afirmó que el resultado del referéndum del 21F es vinculante porque así lo estipulan la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 026 de Régimen Electoral.

Sin embargo, manifestó que será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que tome la última decisión sobre la inscripción de candidatos.

Dijo que los vocales del TSE son las autoridades competentes y llamadas por ley para resolver una solicitud de inscripción de candidatos para elecciones del 2019.

De acuerdo al artículo 11 de la CPE, la democracia se ejerce en forma directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.

Mientras que el artículo 15 de la Ley 026, señala que “las decisiones adoptadas mediante Referendo, tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”