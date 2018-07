Plataformas en contra de la repostulación de Evo

Bocinazo 21F logra el respaldo de la población

Protestas. Vehículos, motos y bicicletas recorrieron el segundo anillo y culminaron su actividad con un mitin en el Parque Urbano.

Sábado, 21 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Protesta. El bocinazo por el 21F logró éxito con el respaldo de la población.

A propósito de recordar el 21F, las plataformas ciudadanas realizaron ayer la actividad del "Bocinazo" en la capital cruceña.

A las 7:30 de la noche inició la protesta en cuatro puntos del segundo anillo: Avenida Beni, Santos Dumont, Virgen de Cotoca y Roca y Coronado.

El pedido central de los activistas y de la población es el respeto al 21F y el rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio vía libre a la reelección indefinida de autoridades electas.

Actividad. Pese a las bajas temperaturas ayer en la noche, decenas de activistas participaron del Bocinazo por el 21F.

Vehículos, motos y hasta bicicletas con bocinas, recorrieron el segundo anillo por el "Bocinazo del 21F" portando banderas bolivianas y cruceñas. Al concluir la actividad los activistas y la población común que participó de la actividad, se concentraron en el Parque Urbano, donde se realizó un pequeño mitin en el que se reafirmó que continuarán con la defensa de la democracia reflejada en el voto ciudadano.

Caravana central. Hoy Cochabamba y Oruro serán protagonistas de las protestas del 21F con las "Caravana de la Democracia" que se efectuará en ambas regiones.

Críticas. En tanto, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, afirmó que las plataformas que exigen el respeto al 21F están vinculadas a partidos de derecha y a decir de él, no tienen razón de ser. Expresó su apoyo al Gobierno y dijo que no se debe entrar al "juego de la confrontación" de las plataformas ciudadanas, si no se puede debatir con ellos en cualquier escenario "para demostrarles que el pueblo boliviano, la ciudadanía y la juventud nos damos cuenta de quiénes son".

6 de agosto

Debe pronunciarse el TSE si está o no permitida la reelección de Evo.

Polémica por posición de la iglesia sobre el 21F

Después de que el obispo de Sucre, Jesús Juárez, pidiera a las autoridades el respeto al 21F, desde el Gobierno han cuestionado a la Iglesia.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, sugirió al obispo dejar la sotana y ponerse el traje de político para discutir sobre el respeto al 21F.

Mientras que el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, aseveró que “solo una parte” de la Iglesia rechaza la continuidad del presidente del Estado, Evo Morales, en referencia al reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Bolivia que pidió respetar el 21F.