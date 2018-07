Se prevé que trabajos se inicien el 2019

Nuevo puente en el Urubó, inician proceso con miras a licitar obra

Avance. La Gobernación, que impulsa proyecto, convocó a empresas a presentar estudio. Las otras dos propuestas de conexión aún están en análisis.

Sábado, 21 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Zona. El puente Foanini fue construido con una proyección de 3.500 vehículos por hora.

La Gobernación cruceña informó que recientemente lanzó la convocatoria para que empresas presenten propuestas de diseño del nuevo puente para unir la capital cruceña con Porongo a través del Urubó. El proyecto que forma parte de la primera ruta metropolitana será paralelo al actual puente Foianini y se tiene previsto que hasta octubre se cuente con el nuevo estudio para que a finales de este año se lance la licitación para las obras. Mientras las otras dos propuestas de conexión: el Bicentenario y el Urubó Village, están en estudio de las mesas técnicas conformadas por ambos municipios que intervendrán.

Este 30 de julio es la fecha límite para presentar propuestas. El secretario departamental de Obras Públicas, Hugo Sosa, informó que la fecha límite para presentar las propuestas de diseño es este 30 de julio y esta debe contemplar igual los accesos a Santa Cruz, así como los intercambiadores de tráfico de ambos municipios. Sosa, enfatizó que se realizó modificaciones presupuestarias para incluir recursos para este puente metropolitano en el Plan Operativo Anual (POA) 2018. Se tiene previsto que se conozca al ganador de la licitación de obras en el primer semestre del 2019 y en esa misma gestión se inicie la construcción que tiene un plazo de 18 meses, es decir hasta finales del 2020 se podría tener el nuevo puente habilitado.

En cuanto a los aspectos técnicos, recordó que será similar al actual puente, del cual tendrá solo un metro de distancia, tendrá 420 de largo. Desde los accesos tendrá ciclovías y caminos peatonales.

Se proyecta que estas obras demanden una inversión de Dólares 10 Millones que serán cubiertos en su totalidad por la Gobernación cruceña.

Aún no hay conclusiones de Comisiones que evalúan dos proyectos. El secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, enfatizó que aún no se cuenta con un informe final de la comisión, que se dividio en subcomisiones por área específica, que evalúa aspectos técnicos del Village y del Bicentenario. Por ello, agregó que a la fecha aún no se puede ni descartar ni aprobar ninguno de los dos proyectos. Esta comisión, integrada por Santa Cruz de la Sierra y Porongo, además de otras instancias técnicas, se conformó hace cuatro meses, luego de protestas por las declaraciones de autoridades cruceñas, quienes indicaron en aquel entonces que los nuevos puentes del lado de Santa Cruz deberían tener acceso fuera del Sexto Anillo. Los Vecinos Organizados de Porongo (VOP) piden que se agilice la elaboración de los resultados de las comisiones y también las firmas de los convenios, por parte de los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra y de Porongo, para así garantizar la construcción.

El puente Bicentenario lleva al menos cinco años en debate. Mientras que el Village fue presentado públicamente este año.

20 Años

Aproximadamente tiene de construcción el puente.