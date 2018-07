Con respecto al mercado argentino

Gobierno desestima más venta de gas

Analistas. Francesco Zaratti y Bernardo Prado ven que el Gobierno está siendo muy poco serio con ese tema.

Sábado, 21 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Campos. La declinación de Margarita y San Alberto, según analistas, hacen peligrar la situación.

En un contexto, donde sensiblemente los volúmenes de producción diaria de gas, en los últimos años han mermado, según la Fundación Jubileo en casi un promedio de 10 Millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó ayer que por ahora es inviable la venta de mayores volúmenes de gas a la república Argentina, dado que por el momento no son favorables para el país debido al tema precio.

“Bolivia está en condiciones de vender más gas a la Argentina, pero a un mejor precio. Contrariamente a ello, la oferta de Argentina no es favorable para el país, si bien requieren más gas boliviano en la propuesta argentina ellos bajan sus obligaciones y no establecen una propuesta de precio, por lo que en las actuales condiciones se hace inviable esta propuesta”, señaló.

La autoridad explicó que el gas boliviano sigue siendo el más competitivo de la región, en el caso del mercado argentino, el gas boliviano tiene un precio aproximado de $us 5 el millón de BTU, mientras que el precio de GNL puesto en la Argentina es mayor a $us 7 y el importado de Chile está por encima de este precio.

“Bolivia siempre va a ser muy competitivo en cuanto a oferta de gas, frente al GNL o a proyectos como Vaca Muerta en Argentina o Presal en Brasil, que reportan precios mayores al GNL importado”, argumentó Sánchez.

Argentina tiene una mora con Bolivia. Según el Ministerio de Hidrocarburos, sin precisar fechas, el gobierno de Argentina propuso primero un incremento en la obligación de YPFB en el periodo de invierno y una reducción del 50% a la obligación de su empresa homóloga durante verano. Después hubo otra propuesta, tampoco fue oficial, en que se planteó incrementar las obligaciones para la estatal boliviana no solamente para invierno, sino también para verano, pero asimismo se subía las penalidades para YPFB.

Sánchez afirmó que se propuso una reunión para presentar una contrapropuesta, sin embargo, la misma no se concretó por el cambio de ministro en Argentina. "Por ello no se avanzó más en el tema", explicó.

Además, el ministro reveló que Argentina a la fecha tiene una mora con el país por las facturas de abril y mayo 2018. "Esperamos en los próximos días regularice esta situación. YPFB ya envió a su contraparte recordando los plazos de pago y que los retrasos están sujetos a pago de intereses", dijo.

Afirmación poco seria. A criterio de los analistas en el tema de hidrocarburos y gas, Francesco Zaratti y Bernardo Prado, es poco seria, dado que primero hace mucho tiempo que Bolivia no puede cumplir con los volúmenes de gas comprometidos tanto a Brasil y Argentina, debido a una sencilla razón: la producción de gas en los campos han declinado notoriamente.

“Si Argentina no es conveniente y si tenemos mayores volúmenes de gas para entregar, entonces que nos diga que otros mercados alternativos se tiene. Es que no los hay, no se tiene la capacidad de enviar más gas porque no los hay. Por tanto no es un tema precio, de lo contrario tendríamos otras alternativas de mercado y con mejores precios”, señaló Prado.

A su vez, Zaratti señaló que la afirmación del ministros deja muchas dudas, dado que no se tiene la capacidad de cumplir con los contratos ya que la producción de gas ha bajado de 60 Mmcd a menos de 54 Mmcd. Además, mencionó que la solicitud de mayor demanda de gas de la Argentina data más o menos del mes de abril, entonces cuestiona cómo es posible que el Gobierno recién sale con la información cuando ya es julio y finaliza la temporada de invierno.

"Es un problema de producción. La situación es bastante grave y el ejecutivo no sabe cómo sobrellevar todo esto. No se trata de que es inconveniente, se trata más bien de un tema inviable, debido a que no tenemos gas para cumplir nuestros compromisos", finalizó.

12 Años

De la nacionalización de los hidrocarburos no hay nuevos campos descubiertos.