Rediseño de rutas, reducirán el 50% de líneas

Viernes, 20 de Julio, 2018

Según la Alcaldía cruceña este año se reducirá en un 50% la cantidad de líneas de micros que ingresan al centro de la ciudad. Es decir de las 115 que actualmente pasan quedarían menos de 60. Ya se comenzó el trabajo de rediseño de rutas, no solo de las que ya no ingresarán, sino también de las que pasarán, pues solo lo podrán hacer por cuatro canales exclusivos. Para la selección de las líneas el principal criterio es el Índice de Pasajero por Kilómetro (IPK). Hay resistencia de dirigentes de los sindicatos, aunque ya se comenzó con las negociaciones.

Cuatro calles exclusivas para circular por el centro. El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, enfatizó que se hará un trabajo completo de reingeniería del transporte para evitar la concentración de gran cantidad de vehículos por el centro de la ciudad. De acuerdo al mapa que ya se presentó a los micreros es solo una calle de circulación de micros por punto cardinal y todas arrancan desde el Segundo Anillo. Por ejemplo, los que ingresarían de norte a sur, lo tendrían que hacer desde la Ejército Nacional, pasar por la Velasco y salir por la 21 de Mayo. En el otro sentido de circulación, es decir ingresando por el sur, pasarían desde la Aroma hasta llegar a la Cochabamba y salir por la avenida Argentina. Los otros dos canales de este a oeste: uno es ingresando por la avenida Brasil, pasar la Warnes y salir por la Pari. En el sentido contrario, se ingresaría por la Florida, pasar por la Arenales y llegar hasta el Segundo Anillo. La directora de la Unidad de Tráfico, Lucy López, explicó que estos serían canales exclusivos solo para transporte público. "Este es un cambio más profundo. Que requiere un mayor detalle. En eso estamos trabajando. Elaboramos una agenda", dijo aunque prefirió no detallar más el tema hasta que se consolide la selección de líneas. Dejó claro que la meta es aplicar la reestructuración desde este año.

Actualmente hay 16 calles por las que circulan micros en el centro. El dirigente del sindicato, 21 de Mayo, Carlos Jaimes, considera que es muy difícil que se apliquen estos cambios pues actualmente en el centro los micros tienen 8 canales de ingreso y 8 de salida, es decir en total circulan por más de 16 calles y se pretende una reducción brusca, a mucho menos que la mitad. "De todas estas nos quieren dejar solo en cuatro. Eso creemos que más bien va generar un caos en algunos canales. Además es un cambio total, por ejemplo, actualmente no pasan líneas por la Velasco y con el nuevo diseño esta concentraría la circulación de sur a norte", remarcó. Este sindicato tiene solo cinco líneas (cada una con al menos 70 micros) que pasan por el centro.

Según los dirigentes del transporte, las líneas que no ingresarán al centro deberán bordear el Segundo Anillo. El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedetrans), Ronald García, enfatizó que solo por los cuatro canales señalados pasarán líneas y estará prohibida su circulación para el resto de las calles. Agregó que aún se trabaja en la selección de cuáles son las que ingresarán.

Según cronograma la reunión es con dirigentes de cada línea. Fedetrans solo cuenta con 8 líneas afiliadas que ingresan al centro. Igual cada una cuenta con entre 60 a 70 unidades. "No estamos de acuerdo. Siempre hemos trabajado cruzando la ciudad de un extremo a otro. No queremos que nos saquen líneas afuera del centro", enfatizó. Uno de los sindicatos, que tiene más unidades que ingresan a esta zona, es el Santa Cruz, por lo que sería uno de los más afectados con los cambios. El dirigente, Aldo Terrazas igual coincidió en no estar de acuerdo, pero dijo que sí se requiere hacer cualquier cambio este debe ser consensuado con el sector.

Esperan que se declare 'zona segura' para reabrir la Grigotá. No hay fecha. Ribera enfatizó que actualmente no es seguro reabrir la circulación por la avenida Grigotá porque aún hay ambulantes en las calles. "Imagínense el tráfico abierto con una lluvia de piedras por enfrentamientos entre gendarmes y comerciantes. Las consecuencias pueden ser mucho más fuertes", reflexionó.

7 Mil

se estima que es el parque automotor de micros en la ciudad.