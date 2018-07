Senador opositor pide que se haga pública la certificación de las reservas de gas

La crisis acecha a YPFB, Petrolera tiene menos ingresos que antes

Trabajadores. Los petroleros anunciaron una huelga de hambre, la misma quedó suspendida después de llegar a un acuerdo con Yacimientos.

Jueves, 19 de Julio, 2018

En los últimos años Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en un desgaste y daño acelerado, así lo hacen evidente las diferentes situaciones por la que atraviesa la estatal petrolera, tal como el descontento de los trabajadores, la falta de respuesta al pedido de más gas de Argentina, exploraciones sin resultados, una planta de urea que es paralizada de forma inesperada.

Temen por una seguridad energética. Óscar Ortiz, senador opositor, indicó que hay factores para temer una posible crisis en seguridad energética en el país. Mencionó una disminución de la producción diaria de gas, de 66 a 54 Millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) "Hay una producción verificada en área de gas que ha bajado, el segundo es el reclamo de Argentina que ha observado que a pesar de que están pidiendo en el marco del contrato que ya tienen firmado con nuestro país YPFB, ni siquiera le ha contestado la carta y el tercero es la falta de transparencia por parte de Yacimientos que ya recibió el informe del nivel de reservas certificadas para el país, aún no lo ha hecho público", dijo Ortiz, a tiempo de agregar que por todos estos factores van a continuar con la fiscalización y convocarán al ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez, para que explique qué está pasando con la producción de gas y por qué no se están cumpliendo con los contratos de exportación. "Vamos a presentar una acción de cumplimiento para obligar a YPFB con este recurso que nos da la Constitución a hacer público el informe de las reservas certificadas", apuntó.

Por su parte el diputado oficialista Henry Cabrera, indicó que el país tiene el suficiente gas para cubrir el mercado interno y la exportación.

Las condiciones de Yacimientos han cambiado. Por su parte Álvaro Ríos, analista en hidrocarburos, indicó que las condiciones de Yacimientos que habían desde el 2010 hasta el 2014, han cambiado, principalmente en materia de ingresos, ya que en esta época el país pasó por momentos muy álgidos en exportaciones con volúmenes de altos a unos precios excelentes, situación que ya no se la tiene ahora. "El país y la estatal petrolera ya no reciben los mismos ingresos, la producción de gas se está cayendo, el barril de petróleo ya no está en los 100 dólares, por lo tanto los precios del gas están más bajos", explicó Ríos.

Por otro lado, dijo que la producción de los principales campos de YPFB, como son San Alberto y San Antonio, están en declinación y por lo tanto esto le dan menores ingresos a la empresa YPFB Andina. "Otra situación que se da es que se está importando mayor cantidad de diésel y gasolina , que ciertamente merma los ingresos de la empresa estatal, además que tiene un plantel muy numeroso con la que trabaja y cuando hay tiempo de ajuste, el personal tiene que entender que como en cualquier empresa hay épocas de bonanza y de vacas flacas", dijo el analista.

YPFB se comprometió a analizar el pedido argentino. Recordemos que la semana pasada, el Gobierno aseguró que se estaba analizando el pedido que hizo el vecino país de Argentina de más gas en la época de invierno y reducirlo en verano, esta situación estaba sujeta a una reunión con las nuevas autoridades de este país. “Estamos en etapa de análisis, es una propuesta donde ellos (Argentina) solicitan un mayor volumen en época de invierno y un menor volumen en época de verano. Sin embargo, estamos analizando, como tenemos entendido ellos han tenido cambio de gabinete, seguramente en las próximas semanas vamos a estar reuniéndonos con ellos para analizar la propuesta que ellos han realizado”, dijo en su momento el presidente de YPFB, Óscar Barriga.

En cuanto a este tema, el analista energético Boris Santos Gómez, dijo que se debe ver el contexto de ambos países. "Sucede que Argentina propone comprar más gas boliviano en invierno, con alguna mejoría en el precio, porque necesitan más gas para cubrir su demanda interna de calefacción y electricidad, además de industrias pero pedirían, eventualmente se nomine (pedirían) se les envíe menos gas durante el verano, pero obviamente para ello se debe modificar contrato (particularmente la cláusula de “take or pay” (tomar o pagar), que obliga a la Argentina a comprar un mínimo de 21 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) de gas durante el invierno y 17 MMm3/día durante el verano hasta 2026. Por lo menos esa era la línea de reestructuración y renegociación del contrato que se lleva a efecto mientras era ministro el señor Aranguren en la Argentina, antes de su renuncia y salida del ministerio", aseveró.

Trabajadores petroleros suspendieron huelga. Después de que los trabajadores petroleros anunciarán que ingresarían a una huelga de hambre por falta de estabilidad laboral y por el incremento salarial, esta medida quedó suspendida después de un acuerdo al que llegaron con el presidente de la estatal petrolera, así lo informó Rolando Borda, máximo ejecutivo de la Central Obrera Departamental. "Hubo una reunión de más de tres horas y media y se ha llegado a solucionar la demanda planteada que era la estabilidad laboral y el incremento salarial que estaba contemplado en el decreto del 1 de mayo donde no estaban contemplados los trabajadores petroleros. El aumento no les va a llegar del 5%, pero sí les llegará con un 4%", dijo Borda, a tiempo de agregar que son 5 mil trabajadores petroleros y hay unos 25 que estarían siendo observados por el tema de la renovación de contratos.

Los puntos acordados 1.Respeto a la estabilidad laboral y se resolverán todos los abusos cometidos las diferentes autoridades de la Corporación. 2. Se dará estricto cumplimiento a lo acordado con el presidente Evo y para esto saldrá en una decreto que emitirá la Caseta oficial, donde se modifica del Art 7 El Inc. b) del DS 3615, elevándose el techo a 24251 Bolivianos.

23,3 MMm3/d

de gas es el volumen que YPFB debía garantizar a la Argentina.

Marzo

Planta de urea paralizada

En el mes de marzo, se dio a conocer la denuncia de una tercera paralización de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo.

Exportación

Argentina pide más gas A principios de julio el vecino país dio a conocer que YPFB no le da respuesta al pedido de mayores volúmenes de gas para invierno.

Reservas

En marzo tenían que conocerse

De acuerdo a ley , la certificación de las reservas de gas de la gestión 2017, debieron hacerse pública en el mes de marzo.