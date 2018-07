Conade y plataformas fijan posición por el 21F

Ultimátum al TSE por la repostulación

Protestas. Policía retrocede en advertencia y Ministro habla de malentendido en declaraciones.

Miércoles, 18 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Acciones. Activistas del 21F piden a la Policía y al TSE que se haga respetar el voto ciudadano.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el llamado a referirse sobre la repostulación de Evo Morales a la presidencia del país.

Las plataformas y colectivos ciudadanos además del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), dieron un ultimátum a los vocales del TSE para que se pronuncien sobre este polémico tema en el próximo mes.

Los activistas que defienden los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016, donde ganó el no a la reelección de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, ratifican sus amenazas de movilizaciones.

Posición. Representantes de varias plataformas ciudadanas de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, llegaron hasta las oficinas del TSE para entregar una carta en la que exigen a los vocales pronunciarse hasta el 6 de agosto sobre la repostulación de Morales.

En ese sentido, indicaron que si bien los resultados del 21F fueron avalados por el mismo TSE quien dio el resultado oficial, a decir de ellos existe un "peligro" en el tratamiento del tema, dado que los mandatarios en función a través de su militancia y allegados políticos ha manifestado su intención de buscar una nueva reelección para las presidenciales del 2019.

Cristian Tejada, representante de la plataforma Generación21, indicó que de no recibir ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades del TSE, tomarán acciones de protestas, entre ellas una marcha nacional desde Caracollo hacia la ciudad de La Paz en los próximos meses.

Unidos. Al momento de la entrega, también se hicieron presentes, los representantes del llamado Conade.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, que es parte del Conade, le recordó al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que tiene dos caminos: actuar como la banda de los cuatro o en el marco democrático, proceder como la ex Corte Nacional Electoral (CNE) que condujo Huáscar Cajías. "Lo que deben hacer ellos, de una vez, dar su opinión porque se respete los resultados del 21F. Es un referéndum lo que se realizó, no una consulta ciudadana. Es un referéndum que por su jerarquía Constitucional no debe ser distorsionado", dijo Albarracín.

Recordó que el mismo Gobierno promovió con su mayoría parlamentaria el referéndum y que ahora intenta desconocer. "No se puede someter la voluntad de todo un pueblo al interés particular de dos personas aprovechando la vocación corrupta de seis tipos, delincuentes, que no puede estar por encima del pueblo", señaló.

Oficial. Sobre esto, ninguno de los vocales del TSE se pronunciaron de forma oficial tras recibir la carta, sin embargo días atrás autoridades del TSE indicaron que se pronunciarán al respecto cuando llegue el momento indicado o cercano al proceso electoral del 2019.

Acciones. Por otro lado, un día después de que el subcomandante de la Policía Boliviana, general Agustín Moreno, anunciara acciones contra los grupos del 21F que alteren el orden público, la versión fue retrocedida.

Moreno, manifestó este martes que no se sancionará a activistas del “Bolivia dijo no”, en los actos cívicos de las fiestas patrias, siempre que los mismos no alteren el orden público. "Si no hay ninguna alteración al orden público, no tenemos por qué sancionar (a las personas que se movilizaron y hacen referencia a los resultados del referendo del 21 de febrero del 2016)”, indicó.

A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que las movilizaciones están garantizadas y negó que hayan represalias ante acciones como la de colectivos como los del 21F.

Sobre a las declaraciones del subcomandante, Romero afirmó que fue un malentendido.

20 Días

de plazo tiene el TSE para pronunciarse sobre la reelección de Evo.

168 Número

del artículo de la Constitución que prohíbe más de una reelección.