Incendio no afectó a las viviendas

Guarayos, se quemaron más de 400 hectáreas

Dato. El departamento está con un riesgo de quema de un 58%, según el informe de Satif.

Miércoles, 18 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Incendio. El fuego en Guarayos fue controlado, no causó daños personales.

En el incendio reportado el pasado domingo en el municipio de Guarayos, que fue controlado la noche del lunes, el mismo que consumió más de 400 hectáreas, afortunadamente no se lamentaron daños personales, según lo informó el alcalde de Guarayos, Suizo Denilson Carrasco. Por otro lado, el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), identificó 1.880 focos de quemas en el departamento.

El fuego empezó por quema de basura. El alcalde de Guarayos lamentó que la "falta de conciencia" de algunas personas genere es tipo de siniestros año tras año. "Anoche (lunes), hemos podido controlar hasta cerca de las doce de la noche casi 60 focos de incendio y es fruto de un acto irresponsable de personas que quemaron basurales y afectaron más de 540 hectáreas", Aseveró a tiempo de explicar que el trabajo es intenso y dijo que se concentró en inmediaciones de una planta satelital de gas domiciliario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de un aserradero y dos barrios periurbanos.

Incrementan las quemas en el departamento. Por su parte Cinthia Asín, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, informó que la emergencia continúa ya que se reportaron 47 emergencias, las más graves fueron las de Guarayos y Warnes en la urbanización Akualand, donde solo se quemaron pastizales. "En este incendio se quemaron alrededor de 2 hectáreas, no hubo daños personales", dijo Asín, a tiempo de agregar que el último reporte brindado, indica que la mayor concentración de focos de quemas se encuentra en los municipios de San Ignacio y San José y que están mayormente en las tierras de uso agropecuario extensivo.

Las autoridades llaman a la conciencia de las personas que no realizar quemas sin la autorización de la ABT.

2 Días

el municipio de Guarayos estuvo en emergencia por incendios.

Riesgo extremo en el departamento de un 58%

La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación informó que el departamento tiene un riesgo extremo del 58%, así lo refleja un informe del Satif. "Más de la mitad del departamento está en un riesgo extremo y el 7% en un riesgo muy alto, lo que significa que como ciudadanos y autoridades, se debe extremar todos los cuidados que se tenga", dijo la funcionaria.

En lo que va del año ya se han reportado 6.316 focos de quema, por lo que la situación se agrava y no tiende a mejorar debido a que no hay lluvias. "Las precipitaciones según el Satif van a ser esporádicas, no tenemos lluvias considerables, las cuales estamos esperando, porque verdaderamente existe una situación de riesgo", aseveró.

Además, indicó que el 99.9% de los incendios son ocasionados por la mano humana.

Agregó que las sanciones por quema, no solo pueden ser económicas, sino que también penales y civiles, dependiendo del daño que se haya ocasionado por el incendio.