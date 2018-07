Fuego consume una carpintería en El Torno

Bomba de tiempo, ausencia de Bomberos

Tragedia. Los vecinos tuvieron que abastecer el carro bomberos de agua con baldes y mangueras.

Miércoles, 18 de Julio, 2018

Fuego desnuda precariedad en el municipio de El Torno para encarar trabajados de enfriamiento y sofocado de incendios. La madrugada del lunes (3:00) una dotación de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR) se trasladó hasta la localidad de El Torno ante el llamado de auxilio que una carpintería ubicada en la calle 16 de Julio del barrio Bolivia se encontraba ardiendo de manera descontrolada y amenazaba viviendas colindantes. Álvaro Castillo Vásquez, responsable de esta unidad, dijo que demoraron 30 minutos en llegar al sitio del siniestro y reconoció que una de sus grandes dificultades que afrontaron fue abastecerse de agua debido a que los mil litros que transportaron se acabaron en 30 minutos. Esta situación derivó a que los vecinos, alarmados porque el fuego se expanda hacia otras viviendas y se desate una tragedia mayúscula, comiencen a abastecer con baldes y mangueras al carro de los Bomberos Voluntarios (Sierra 2).

Trabajo colectivo ayudó. Los vecinos lamentaron que el municipio de El Torno a esa hora no haya podido reaccionar y apoyarlos con la dotación de un carro cisterna que recién fue enviado a las 8 de la mañana, cuando el siniestro se encontraba controlado. Castillo describió que fueron 5 horas de arduo trabajo entre su personal y vecinos para sofocar las llamar y atacar el núcleo del fuego. “La única dificultad con que tropezamos fue el abastecimiento de agua, los vecinos colaboraron de sobremanera la emergencia con sus baldes y se pudo controlar, pero no se pudo salvar nada de la carpintería”, comentó el voluntario. El propietario de la carpintería, Carlos Vargas, cuantificó a priori que las pérdidas sobrepasan los 15 mil dólares entre las maquinarias, madera y puertas que se encontraban listas para entregar y ser comercializadas entre sus clientes. La hipótesis que se maneja acerca lo sucedido es que un vecino fue visto quemando basura en un lote colindante a la carpintería y que una brasa habría originado la desgracia. Los municipios aledaños a El Torno como ser La Guardia, San José, Jorochito y otras comunidades no cuentan con un carro bombero.

7 Voluntarios

fueron quienes acudieron de Santa Cruz a sofocar las llamas.