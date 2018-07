Médicos de CNS anuncian paro de 48 horas por convenios incumplidos

La medida se cumplirá el miércoles 18 y jueves 19 de julio a nivel nacional

Martes, 17 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Marcha de los galenos de la CNS. Foto: Archivo ANF

Los profesionales en salud de la Caja Nacional de Salud (CNS) anunciaron un paro nacional de 48 horas el 18 y 19 de julio en protesta por la escasez de medicinas e incumplimiento de convenios por parte de la gerencia de seguridad social, informó la secretaria ejecutiva de la Federación de Sindicatos Médicos, Nancy Pereira.

Pereira detalló que hace tres meses se firmó convenios con la gerencia de la CNS que hasta la fecha no se cumplió y aseguró que otra de las molestias de los galenos es la falta de fármacos que se registra en diferentes unidades de la seguridad social que impide dar atención de calidad a los asegurados.

"Hemos firmado nuestro pliego petitorio con el gerente de la CNS en abril y hasta ahora no tenemos respuesta. Hemos realizado un diálogo en junio, pero no se ha logrado nada y por eso es la molestia de los profesionales que también les preocupa el tema de la escasez de medicamentos, no se puede atender bien a los pacientes ni darles tratamientos por ese tema", indicó.

Afirmó que otras de sus demandas es la institucionalización de cargos de base, intermedios y jerárquicos.