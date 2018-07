Para evitar lesiones entre comerciantes y gendarmes

Operativos en mercados, Policía confirma que apoyará

Acción. Se identificó que aún hay 905 ambulantes que ocupan espacios liberados. En nueva La Ramada, la mayoría de los gremiales no abren sus puestos.

Martes, 17 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: La Ramada. Así luce el área de parqueo del nuevo mercado minorista, donde están los afiliados a Flores.

La Policía boliviana confirmó que apoyará los operativos que se realizan en los mercados de la ciudad, esto para evitar nuevos enfrentamientos entre la guardia municipal y los ambulantes. Según un informe que se presentó ayer, aún hay 905 comerciantes que insisten en ocupar espacios públicos. Aunque donde se tienen más problemas es en la antigua La Ramada. En este lugar se acusa al dirigente de la Federación de Gremiales Unidos, Jaime Flores, y sus afiliados de ocupar los espacios públicos. Aunque estos lo niegan.

Afirman que se busca evitar desmanes. El comandante Departamental de la Policía, Alfonso Siles, ratificó que, luego de que se les presentó el documento de auxilio de la fuerza pública para los operativos, apoyarán los controles. "La Policía apoyará para que no hayan desmanes, abusos, golpes y se atente contra la seguridad física, contra la vida de las personas. No es prudente que intervengan de manera aislada porque hemos visto que pueden haber consecuencias donde se ponga en riesgo la integridad física, no solo de los guardias municipales sino también de los comerciantes", remarcó. Aunque aclaró que el ordenamiento de la ciudad es una tarea específica del Gobierno Municipal.

A finales de la anterior semana se volvieron a registrar enfrentamientos entre comerciantes y la gendarmería luego de un operativo que se intentó hacer en la antigua La Ramada. Aunque en esa ocasión, Siles adelantó que primero se buscaría el diálogo con el dirigente Flores. Agregó que ayer lo convocó a una reunión, pero no asistió.

Igual se sancionarán a los que ayuden a ambulantes. La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, aseguró que de acuerdo al informe que se le presentó, los 905 comerciantes que ocupan espacios liberados están entre la antigua La Ramada, viejo Los Pozos y cerca a la rotonda del Plan Tres Mil. "Habrá una coordinación permanente, Gobierno municipal y Policía boliviana para consolidar el traslado. He visto una absoluta predisposición", enfatizó.

La autoridad remarcó que se clausurarán los negocios o se sancionará a los propietarios de casas que ayudan a los ambulantes permitiéndoles guardar sus mercaderías cuando hay operativos en la antigua La Ramada.

Sosa volvió a insistir que es Flores el que está promoviendo que se ocupen nuevamente los espacios públicos. En respuesta, el dirigente, volvió a negar la acusación y aseguró que desde el fin de semana emitió un comunicado para que el 100% de sus afiliados abran sus puestos en el espacio del parqueo que se les asignó. Aunque criticó que luego de un mes del traslado aún no cuentan con electricidad. Sin embargo, en una visita ayer en la tarde, se observó que ni el 50% de los comerciantes, que están en este espacio, abren sus puestos. Muchos aún realizan trabajos de instalación de sus casetas. Hace más de un mes que este grupo fue trasladado, pero reclaman que la Alcaldía demoró en instalarle los servicios que se comprometió.

Incidente por baños en el minorista. Ayer se registró un incidente entre el grupo de Flores y los comerciantes que ocupan espacios en el nuevo mercado La Ramada, esto por el uso de los baños del nuevo centro.