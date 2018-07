Política

Plataformas dan ultimátum al TSE para pronunciarse sobre la repostulación de Evo

Lunes, 16 de Julio, 2018

Las Plataformas Unidos por Bolivia llegarán este martes hasta el Tribunal Supremo Electoral, con sede en La Paz, para exigir que se pronuncie hasta el 6 de agosto sobre la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.



"Mañana (martes) vamos a estar en La Paz a las 10 de la mañana, en el Tribunal Supremo Electoral, donde le damos un ultimátum, para decirle que se pronuncie sobre la reelección de Evo Morales. Todas las plataformas estaremos en el Tribunal", sostuvo Ricardo Quesada a Unitel.



Exigirán mediante una carta que el Órgano Electoral emita una declaración en la misma línea de la presidenta Katia Uriona, quien el año pasado dijo que el referéndum del 21 de febrero de 2016 es vinculante.



Sin embargo, las organizaciones de "Bolivia dijo No" que rechazan la repostulación de Morales quieren un pronunciamiento oficial de la entidad que administra los procesos electorales y que al año le tocará definir la habilitación o inhabilitación del mandatario.



Otra activista manifestó que esperan del TSE "Un pronunciamiento de forma clara y enfática sobre que Evo Morales no está habilitado para ser candidato el 2019".



Las Plataformas en pasados días se reunieron en la ciudad de Cochabamba y entre las acciones que desarrollarán es una marcha en el mes de octubre, para rechazar la repostulación de Morales, porque consideran que viola los resultados del 21 de febrero de 2016.



La presidenta del TSE, Katia Uriona anunció que sobre el tema solo se pronunciarán el 2019, cuando asuman competencia en la administración del proceso electoral, entre tanto, dijo que no puede referirse a posibilidades en relación a las candidaturas presidenciales.