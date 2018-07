Minera Huanuni invirtió $us 1.940 millones y obtuvo utilidad de $us 70 millones en 10 años

Córdova indicó que la planilla de Huanuni debería ser de 50 millones de dólares al año y no aproximadamente 100 millones como es actualmente y se habría tenido 500 millones de dólares en utilidad en 10 años

Lunes, 16 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: Trabajadores de Huanuni. Foto: ANF

La Empresa Minera Huanuni (EMH), estatal de estaño más grande del país, presupuestó en 10 años, de 2008 a 2017, 1.940 millones de dólares para su funcionamiento y logró utilidades por 70 millones, es decir el 3,6 por ciento de lo invertido, de acuerdo a un análisis realizado a documentación a la que accedió ANF.



El gasto de personal sigue representando el mayor porcentaje en el presupuesto. En los 10 años el promedio fue de 53 por ciento, es decir más de la mitad de los recursos. Esto se debe a que Huanuni cuenta con excesivo personal desde que al menos 4.000 trabajadores de cuatro cooperativas pasaron a sus planillas en 2006.



En la gestión 2017 se contabilizó, según la memoria de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), 3.446 trabajadores, y para generar utilidades y transferencias al Tesoro General del Estado solo requiere 2.000 funcionarios, según dijo en una anterior declaración el exgerente, Winston Medrano.



En 2012, los servicios personales tuvieron una mayor asignación al llegar a 118,6 millones de dólares. Para 2018 Huanuni estableció un 49 por ciento de su presupuesto para destinar a servicios personales que deben cubrir el pago de sueldos, bonos y beneficios sociales, monto superior al registrado en la gestión 2017 que fue del 41 por ciento.



El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, dijo al respecto que lo normal en una empresa productiva como Huanuni es que el costo labor esté entre 30 y 35 por ciento, pero "obviamente el costo de personal es muy alto en Huanuni".



Indicó que si bien parece irracional "meter 4.000 trabajadores más donde había solo trabajando 800, la resolución social que se ha dado al conflicto con las cooperativas mineras en Huanuni es genial" para evitar líos en el futuro.



Por otro lado agregó que 4.000 tipos que estaban sin empleo tienen empleo y eso "también vale, y si a pesar de eso la empresa tiene utilidades, eso es interesante".



Sin embargo cuestionó que estos 4.000 trabajadores lo que han hecho durante este tiempo es "repartirse el excedente generado que debía ser de todos los bolivianos".



"Se han repartido una gran parte entre ellos, porque por encima de sus sueldos tienen bonos, primas, lo que hacen las cooperativas, igualito, solo que en un nivel laboral, eso de los bonos, los contratos, las primas, eso para mí es una forma de apropiarse del excedente de todos los bolivianos, y eso es lo que hace que la utilidad aparezca registrada como tan baja", subrayó.



Indicó que la planilla de Huanuni debería ser de 50 millones de dólares al año y no aproximadamente 100 millones, como es actualmente, lo que evidencia que "casi 50 millones de dólares por año se han repartido entre los trabajadores, eso es 500 millones de dólares que hubiéramos tenido en utilidad" en 10 años.



Remarcó que con una planilla de 50 millones de dólares cada trabajador debía tener un ingreso mensual de 1.000 dólares y 14 sueldos al año más aguinaldo y primas, pero el promedio actual es de 2.000 dólares por trabajador.



Entre 2008 y 2017 Huanuni generó 69,92 millones de dólares en utilidades. En este período hubo ganancias como los 30,5 millones en 2011, el monto más elevado, y años deficitarios como 2015 con pérdidas por 17,83 millones de dólares. En la gestión 2017 la EMH registró una utilidad neta -antes de impuestos- de 13,37 millones de dólares, según la memoria de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).



Tras asumir una carga laboral de más de 4.000 trabajadores en 2006, cuando solo contaba con 800, el Gobierno se comprometió a poner en marcha un plan de reactivación en la Empresa Minera Huanuni para aumentar la producción. Desde 2009 Huanuni viene ejecutando el plan estratégico que hasta ahora no se concreta.



El plan estratégico contempla la construcción de una planta de concentración o ingenio Lucianita para tratar 3.000 toneladas de mineral al día, que fue concluido en 2015, pero que no entra en funcionamiento por la falta del dique de colas en Willa Khollu y el sistema de bombeo de colas y recirculación de agua. A esto se debe sumar la profundización de una rampa para abastecer de mineral al nuevo ingenio. La inversión total del plan es de 100 millones de dólares.



Mientras el gasto de personal se consume en promedio el 53 por ciento del presupuesto anual, que en 2015 llegó a 112,8 millones de dólares, los proyectos considerados para inversión solo representaron en el mejor de los casos el 28% en 2009. En 2010 y 2011 los proyectos de inversión representaron el 17% del presupuesto. Para la gestión 2018, Huanuni destinó el 6% de su presupuesto para la inversión de proyectos.