Segip hace un esfuerzo para solucionar problemas

Hay esperanza de terminar con las 12 horas de fila para sacar el carné

Acaban las vacaciones y esperan que se reduzcan las largas colas, además porque desde hoy la entidad resolverá problemas de nombres y apellidos en la misma mesa.

Lunes, 16 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: En el transcurso de la semana pasada, así se veían las oficinas del Segip.

En los últimos días el Servicio General de Identificación Personal (Segip) estaba en boca de cientos de personas que buscaban renovar su cédula de identidad y se encontraban con la sorpresa de errores en la información personal que tenía en sistema esta entidad, pero que para corregirlo, se tenía que esperar alrededor de un mes y recién tramitar el documento. Actualmente, el director regional de esta entidad estatal, señaló que este lunes será el segundo día que el saneamiento del documento se podrá hacer en la misma mesa de atención para continuar con la tramitación sin tener que volver para estas correcciones.

“Los días de vacaciones se terminaron y seguro las filas se reducen, además de la corrección de errores en el nombre en la misma mesa”, dijo el director del Segip en Santa Cruz, Harold Bacotich.

Pantallazo de experiencias. María Eugenia Gil contó que el martes de la semana pasada fue a sacarle el carné por primera vez a su niña de 6 años, hasta las tres de la tarde solo pudo conseguir los requisitos en ventanilla de información, y con eso, volvió el siguiente día a las 5 de la mañana que para lograr el documento casi se pasó todo el día haciendo fila. ”Casi fueron 12 horas que estuve con mi hijita esperando ser atendida, llegamos a las 5 de la mañana y casi a las 4 y media nos entregaron el carné y a mi casa hemos llegado más de las siete”, contó al explicar también que ella quería aprovechar de renovar su documento que vence en agosto, y para eso le pedían otro certificado de nacimiento original ya que había sacado solo para su hija y por falta de dinero no lo hizo. “Por rato me daban ganas de llorar de la desesperación”, sostuvo.

Mientras tanto, Juan Colque y Giovana Aponte que llevaban una bebé en brazos también hacían fila en la central del Segip por tema de errores en los nombres de sus padres. “Yo tuve que venir un día antes para pedirme el modelo de la carta en el que tenía que señalar el error en el nombre de mi madre y aclararlo como tenía que ser porque resulta que le pusieron Wargarita y su nombre es Margarita”, explicó recalcando varias veces que desde las tres de la mañana llegó a hacer fila y a esa hora era como el número 70. En contacto posterior, explicó que fue atendido a las 11 am y le dijeron que regrese en 25 días. Caso similar pasó Giovana, debido a que buscaba que corrijan el segundo apellido de su padre que en vez de “J” escribieron el apellido Jiménez con G.

Soluciones al instante. El viernes pasado fue el primer día habilitado para el saneamiento de dichas equivocaciones y también el día que el Segip del segundo anillo tuvo más gente. El director del Segip departamental, Harold Bacotich, explicó que en las tres últimas semanas, las oficinas estuvieron saturadas debido a las vacaciones de invierno. De 800 cédulas de identidad que se sacaban en días normales, este mes estuvieron sacando alrededor de 1.300 documentos, y de este número, recibieron entre 150 a 200 solicitudes al día para el saneamiento en nombres y apellidos.

Por su parte, Marco Antonio Cuba, director general ejecutivo del Segip, señaló que en épocas normales, en el país, se sacan entre 6.000 a 7.000 cédulas diarias y en épocas altas entre 9.000 y 10.000 documentos.

Respecto a las correcciones de nombres en el Segip, el director departamental sostuvo: "Al comenzar la tramitación de identificación, solamente se necesita iniciar el trámite y se procede a cedular, ya no vamos a esperar a que concluya el papeleo, además la carta se la puede hacer ese rato escrito a mano y sacar su ticket para que se emita la cédula".

Será un año de correcciones. Por su parte, Cuba indicó que cuando se crea el Segip, el 26 de junio del 2011 y pasa de la Policía Nacional a manos del Segip con problemas de: duplicidades, multiplicidades, suplantaciones, errores de transcripción, cédulas emitidas pero sin registros de sistema, registros de sistemas pero sin emisión documental, y por último, emisiones sin requisitos (Certificado de nacimiento).

Por otro lado, los problemas de errores en algunos nombres de las personas, se dio por algunas fallas bajo la dirección del anterior director, que corresponde desde julio del 2011 a julio del 2012. "Fue en esta gestión que muchas personas que no presentaron el certificado de nacimiento como respaldo y solo presentaron una colilla que emitía el Sereci, eso ocasionó algunos errores porque este papelito no era respaldo suficiente debido a que solo contenía el nombre completo de la persona pero no el de los padres", explicó Bacotich y debido a este factor es que a lo largo de este año y primer semestre del 2019, seguramente se seguirá mirando este problema en las personas que renueven documentos.



Avance de la tecnología. El mismo director, explicó que los problemas ha nido surgiendo a nivel que hay avance tecnológico, estas exigencias son porque ahora la población va a estar más segura. Y conforme han ido "surgiendo problemas, nosotros estamos para ponerle el hombro y solucionarlos", sostuvo Harold.

Por lo tanto, el director general de esta entidad dijo que ahora que tienen el personal calificado y la tecnología necesaria, solo les queda solucionar esos problemas que cometieron otros ya que cuentan con el "conocimiento de la tecnología de última generación".

Cada vez optan más por la autoidentificación cultural

El Segip ya tiene 8.500 ciudadanos del país que han inscrito su autoidentificación cultural en el documento de cédulas de identidad. “Esto es un derecho de las naciones y pueblo indígena originario campesino que si así lo desean pueden inscribir su autoidentificación cultural en el documento de identidad. Para este trámite no hay ningún tipo de requisitos, solo es una decisión personal de querer y elegir así", dijo el viernes el director nacional del Segip Marco Antonio Cuba, al momento de aclarar que este es un mandato de la Constitución Política del Estado señalado en el artículo 30.

La desorganización de usuarios genera filas en el Segip

De acuerdo con las explicaciones del director general ejecutivo del Segip, Marco Antonio Cuba, los usuarios generan filas por una cuestión cultural y desorganización de sus tiempos, ya que generalmente realizan sus trámites respectivos para la obtención de documentos en épocas altas o cuando el trámite que requiere presentar la cédula de identidad ya no permite mayor tiempo de espera.

El Segip, dentro de las políticas institucionales implementó una infraestructura a la altura de los países más modernos de la región, lo que permite contar con ambientes adecuados, personal profesional y tecnología de punta, que va en directo beneficio de quienes acuden a estas instalaciones.

Sin embargo, el director de esta institución explicó que en ciertas épocas, como las vacaciones de invierno y a finales de año, se da un fenómeno recurrente: la gente se aglomera ante las oficinas del Segip especialmente en el eje central. "Esto determina incluso que los servidores públicos hagan turnos de horas extra sin ningún tipo de reconocimiento solo con el objetivo de poder atender a todos los usuarios que acuden a nuestras oficinas".

Antes de la creación del Segip, la entrega de la cédula de identidad y de la licencia para conducir tardaban días en su entrega, lo que ahora se hace en el mismo día, hecho que puede ser avalado por todas y cada una de las personas que acudieron a los centros de emisión documental.

Por este motivo, el director exhorta a los usuarios que no esperen hasta último momento para obtener sus documentos, ya que esa entidad cuenta con recursos disponibles para atenderlos en cualquier mes del año.

