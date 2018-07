Álvaro García Linera

Cree que hay conspiradores en críticos

El vicepresidente arremetió contra quienes llamaron 'elefante blanco' a la azucarera de San Buenaventura.

Lunes, 16 de Julio, 2018

Ref. Fotografia: El vicepresidente afirma que hay un complot contra el desarrollo de La Paz.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, denunció en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz que existe una conspiración contra esta región para detener su desarrollo, y arremetió contra quienes critican y llamaron "elefante blanco" al emprendimiento estatal azucarero de San Buenaventura (EASBA). Mientras argumentaba su posición, algunas personas presentes en el acto le gritaron que devuelva la "plata del Fondioc" y "Bolivia dijo No".

Denuncia que reciben instrucciones. "Hay una conspiración contra La Paz y contra su desarrollo, y hay que dar batalla contra esa conspiración, que esa conspiración venga de un periódico financiado por Sánchez de Lozada (en referencia al matutino Página Siete), aupado por la embajada norteamericana, es normal, es previsible", expresó el segundo mandatario en la sesión de honor con motivo del aniversario del Grito Libertario.

También dijo que hay personas "que todo el día pasan recibiendo instrucciones en la Embajada norteamericana y viajando a recibir instrucciones y cursos en EEUU para que hablen así".

Gritos de "Bolivia dijo no". En referencia al político opositor, Samuel Doria Medina, indicó que no le sorprende que "un empresario chuto, el empresario más deudor de impuestos que ha estafado a Bolivia y a La Paz, en particular, más de 200 millones de bolivianos en la venta de su empresa" a los mexicanos también critique el proyecto. En ese momento se escuchó gritar, entre los asistentes: "Devuelva la plata del Fondioc (o fondo Indígena)" y coro de "Bolivia dijo no, Bolivia dijo no".

En 2015 se conoció el millonario caso de corrupción del Fondioc donde más de 200 personas fueron procesadas. La Fiscalía General del Estado investiga el destino de 6,8 millones de dólares correspondientes a 49 proyectos.

Respaldo. En el auditorio también surgió un coreo fuerte de "Bolivia dijo sí" en respaldo a la próxima candidatura del presidente Evo Morales, pese a que existe un referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que le niega esa posibilidad. El Tribunal Constitucional en noviembre de 2017 habilitó a Morales de manera indefinida en un cuestionado fallo. "Entonces no me sorprende que una persona que haya estafado al Estado proteste y diga que 'se invertirá en un elefante blanco', no me sorprende", expresó y le pidió a Doria Medina pagar primero sus impuestos y "luego tendrá la autoridad moral para hablar".